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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов заявил, что Украина неофициально закрыла въезд мужчинам-россиянам, в ГПСУ прокомментировали

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В Госпогранслужбе посоветовали "не руководствоваться слухами"
В Госпогранслужбе посоветовали "не руководствоваться слухами"
Фото: depositphotos.com

Украина закрыла въезд для россиян – мужчин призывного возраста, заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Об этом он написал в Facebook 13 февраля.

По его словам, запрет действует с 10 февраля.

"Ограничение введено неофициально, на неопределенный срок, как минимум – до конца военных маневров ВС РФ близ границ Украины, во избежание провокаций, инцидентов", – написал он.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7252710428102524

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" информацию Бутусова, подчеркнул, что ГПСУ "четко руководствуется нормами законодательства, регламентирующего пересечение госграницы".

"Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов, а кто-то из-за ограничений. Конечно, среди иностранцев есть и граждане РФ, которые, следуя в нашу страну, должны соблюдать условия въезда", – сказал Демченко.

В комментарии "Телеграфу" он также подчеркнул, что "не стоит руководствоваться слухами".

Контекст:

Контроль за пересечением границы со стороны РФ был усилен после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе.

Украина официально запрещала въезд для россиян в возрасте 16–60 лет весной 2014 года и осенью 2018-го (после инцидента с обстрелом и захватом украинских моряков в Черном море), но эти меры были временными.

В 2015 году Украина в одностороннем порядке упразднила возможность въезда граждан России на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении – необходим дипломатический, служебный или загранпаспорт.

Осенью 2021 года электронная петиция одесского активиста Сергея Стерненко с просьбой запретить или ограничить въезд на территорию Украины граждан РФ набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский ответил на нее, что введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией "нуждается в тщательном изучении и анализе всех возможных сценариев развития".

В 2021 году, по данным ГПСУ, Украину посетили 218 тыс. россиян. РФ заняла второе место в рейтинге стран, жители которых больше всего посещали Украину. В то же время пограничники не пустили в страну около 7 тыс. россиян.

Теги: Россия, граница, Госпогранслужба, пограничники, запрет, ГПСУ, ограничения, мужчины, Андрей Демченко, границы
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