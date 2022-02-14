Бутусов заявил, что Украина неофициально закрыла въезд мужчинам-россиянам, в ГПСУ прокомментировали

По его словам, запрет действует с 10 февраля.

"Ограничение введено неофициально, на неопределенный срок, как минимум – до конца военных маневров ВС РФ близ границ Украины, во избежание провокаций, инцидентов", – написал он.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" информацию Бутусова, подчеркнул, что ГПСУ "четко руководствуется нормами законодательства, регламентирующего пересечение госграницы".

"Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов, а кто-то из-за ограничений. Конечно, среди иностранцев есть и граждане РФ, которые, следуя в нашу страну, должны соблюдать условия въезда", – сказал Демченко.

В комментарии "Телеграфу" он также подчеркнул, что "не стоит руководствоваться слухами".