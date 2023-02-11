Бывший израильский спецназовец Десятник: Убивал ли я русских? Я их нейтрализовывал. У меня не было ни жалости, ничего. Не считаю, что эти люди достойны какого-то сожаления

"Вы русских убивали?" – спросил Гордон.

Десятник применил другой термин.

"Я их нейтрализовывал", – отметил он.

Бывший командир израильского спецназа подчеркнул, что при этом не испытывал никаких сантиментов.

"Ни жалости – ничего. Я не считаю, что эти люди вообще достойны какой-то жалости и какого-то сожаления. Потому что они пришли просто в чужую страну, в чужой дом и творят такие бесчинства, которые невообразимы для человека. И поэтому жалеть кого-либо – такого нет даже в мыслях", – поделился Десятник.

Мысли, по его словам, приходят только о том, что в развязанной Россией войне гибнут побратимы, защищающие Украину, и мирное население.

Экс-командир израильского спецназа надеется, что в России все-таки проснется "какой-то разум у людей", поток прибывающих в Украину воевать оккупантов иссякнет и в РФ начнутся протесты против агрессии.

"Не из-за того, что они сильно любят Украину – [просто] будут бояться за своих мужчин, которые идут воевать. Жены, матери и сестры, и остальное мужское население, которое не захочет воевать, – я думаю, что начнут все равно выходить на какие-либо демонстрации. Не из-за Украины. Им наплевать на Украину", – полагает он.

Защитник Украины отметил, что, если этого не произойдет, захватчики будут продолжать массово гибнуть на войне.

"Из-за страха погибнуть или потерять своих близких людей, я надеюсь, они хоть чуть-чуть начнут соображать. Потому что мы жалеть никого не будем. И будем нейтрализовывать всех тех, кто пришел на украинскую землю", – подытожил Десятник.

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