Бывший израильский спецназовец Десятник: Убивал ли я русских? Я их нейтрализовывал. У меня не было ни жалости, ничего. Не считаю, что эти люди достойны какого-то сожаления

"Вы русских убивали?" – спросил Гордон.
Десятник применил другой термин.
"Я их нейтрализовывал", – отметил он.
Бывший командир израильского спецназа подчеркнул, что при этом не испытывал никаких сантиментов.
"Ни жалости – ничего. Я не считаю, что эти люди вообще достойны какой-то жалости и какого-то сожаления. Потому что они пришли просто в чужую страну, в чужой дом и творят такие бесчинства, которые невообразимы для человека. И поэтому жалеть кого-либо – такого нет даже в мыслях", – поделился Десятник.
Мысли, по его словам, приходят только о том, что в развязанной Россией войне гибнут побратимы, защищающие Украину, и мирное население.
Экс-командир израильского спецназа надеется, что в России все-таки проснется "какой-то разум у людей", поток прибывающих в Украину воевать оккупантов иссякнет и в РФ начнутся протесты против агрессии.
"Не из-за того, что они сильно любят Украину – [просто] будут бояться за своих мужчин, которые идут воевать. Жены, матери и сестры, и остальное мужское население, которое не захочет воевать, – я думаю, что начнут все равно выходить на какие-либо демонстрации. Не из-за Украины. Им наплевать на Украину", – полагает он.
Защитник Украины отметил, что, если этого не произойдет, захватчики будут продолжать массово гибнуть на войне.
"Из-за страха погибнуть или потерять своих близких людей, я надеюсь, они хоть чуть-чуть начнут соображать. Потому что мы жалеть никого не будем. И будем нейтрализовывать всех тех, кто пришел на украинскую землю", – подытожил Десятник.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.
На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов.
С 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 136 880 оккупантов.
За первые четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять до 70 тыс. человек, заявлял 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.