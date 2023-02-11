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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший израильский спецназовец Десятник: Убивал ли я русских? Я их нейтрализовывал. У меня не было ни жалости, ничего. Не считаю, что эти люди достойны какого-то сожаления

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Напавшие на Украину российские оккупанты, по мнению Десятника, не заслуживают сожаления
Напавшие на Украину российские оккупанты, по мнению Десятника, не заслуживают сожаления
Фото: EPA

Российские оккупанты, которые творят военные преступления в Украине, не заслуживают жалости, заявил бывший командир израильского спецназа Денис Десятник, который сейчас защищает Украину, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Вы русских убивали?" – спросил Гордон.

Десятник применил другой термин.

"Я их нейтрализовывал", – отметил он.

Бывший командир израильского спецназа подчеркнул, что при этом не испытывал никаких сантиментов.

"Ни жалости – ничего. Я   не   считаю,   что   эти   люди вообще достойны какой-то жалости и какого-то сожаления. Потому что они пришли просто в чужую страну, в чужой дом и творят такие бесчинства, которые невообразимы для человека. И поэтому жалеть кого-либо – такого нет даже в мыслях", – поделился Десятник.

Мысли, по его словам, приходят только о том, что в развязанной Россией войне гибнут побратимы, защищающие Украину, и мирное население.

Экс-командир израильского спецназа надеется, что в России все-таки проснется "какой-то разум у людей", поток прибывающих в Украину воевать оккупантов иссякнет и в РФ начнутся протесты против агрессии.

"Не из-за того, что они сильно любят Украину – [просто] будут бояться за своих мужчин, которые идут воевать. Жены, матери и сестры, и остальное мужское население, которое не захочет воевать, – я думаю, что начнут все равно выходить на какие-либо демонстрации. Не из-за Украины. Им наплевать на Украину", – полагает он.

Защитник Украины отметил, что, если этого не произойдет, захватчики будут продолжать массово гибнуть на войне.

"Из-за страха погибнуть или потерять своих близких людей, я надеюсь, они хоть чуть-чуть начнут соображать. Потому что мы жалеть никого не будем. И будем нейтрализовывать всех тех, кто пришел на украинскую землю", – подытожил Десятник.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов.

С 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 136 880 оккупантов.

За первые четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять до 70 тыс. человек, заявлял 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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