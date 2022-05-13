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ВОЙНА В УКРАИНЕ

C 24 февраля 13 иностранным журналистам был запрещен въезд в Украину – СБУ

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В СБУ сообщили, что подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории
В СБУ сообщили, что подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории
Фото: Служба безпеки України / Facebook

По материалам Службы безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения РФ 13 иностранным журналистам запрещен въезд в Украину. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 13 мая.

"С начала полномасштабного вторжения России СБУ разоблачила 13 представителей зарубежных СМИ, которые готовили "заказные" материалы для кремлевских пропагандистов. В своих провокационных сюжетах они публиковали дезинформацию с фронтов и дискредитировали украинские войска", – говорится в сообщении.

Сотрудникам этих СМИ запрещен въезд в Украину на три года.

В частности, в ходе одной из спецопераций СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб России, которой руководили из оккупированного Крыма.

"В состав группы входили псевдожурналисты и так называемые эксперты, получавшие от российских кураторов деньги за свою работу. Они действовали под прикрытием интернет-издания, созданного под руководством ФСБ на территории временно оккупированного полуострова. Через свои публикации пропагандисты навязывали прокремлевские взгляды на события в Украине. Манипулятивные материалы представляли в виде якобы аналитических обзоров и интервью с так называемыми лидерами мнений. Наибольшую активность развивали накануне официальных межгосударственных встреч, чтобы дискредитировать Украину на международной арене", – говорится в сообщении.

По данным следствия, деятельность сети координировал из Крыма главный редактор, который позиционировал себя как "политолог" и "эксперт по энергетическим вопросам".

"Сам он неоднократно распространял кремлевский контент через популярные Telegram-каналы. В настоящее время злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении в совершении преступлений", – проинформировали в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, российская пропаганда, журналисты, война России против Украины
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