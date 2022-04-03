Часть депортированных в РФ мариупольцев смогла добраться до Эстонии – омбудсмен

По информации местных властей города Мариуполя – почти 40 тыс. жителей вывезены на территорию, оккупированную "ДНР" или РФ. Подсчет депортированных усложнен тем, что у людей забирают украинские документы.
Денисова добавила, что оккупанты разлучают родителей с детьми: из медучреждения в Мариуполе вывезли 17 детей, находившихся на лечении. Их родители остались, их эвакуировали в Запорожье.
"Часть принудительно депортированных мариупольцев обнаружена в Эстонии, куда они въехали с территории РФ. Кроме жителей Мариуполя таким же образом в Эстонию через территорию России добрались люди из Херсона, Харьковской, Луганской областей. Часть таких лиц, по их словам, сами приняли решение ехать через Россию, потому что не могли уехать в сторону западной Украины. В то же время были и такие люди, которых принудительно направили в Россию, а затем разрешили ехать по собственному усмотрению", – отметила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, а когда российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь, то начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
С середины марта местные власти регулярно сообщали о принудительном вывозе мариупольцев в Россию. 19 марта отмечалось, что за неделю таким образом в РФ переправил несколько тысяч человек.
20 марта сообщалось также о депортации мариупольцев не только в РФ, но и на оккупированную территорию Донбасса.