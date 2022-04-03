Часть депортированных в РФ мариупольцев смогла добраться до Эстонии – омбудсмен

По информации местных властей города Мариуполя – почти 40 тыс. жителей вывезены на территорию, оккупированную "ДНР" или РФ. Подсчет депортированных усложнен тем, что у людей забирают украинские документы.

Денисова добавила, что оккупанты разлучают родителей с детьми: из медучреждения в Мариуполе вывезли 17 детей, находившихся на лечении. Их родители остались, их эвакуировали в Запорожье.

"Часть принудительно депортированных мариупольцев обнаружена в Эстонии, куда они въехали с территории РФ. Кроме жителей Мариуполя таким же образом в Эстонию через территорию России добрались люди из Херсона, Харьковской, Луганской областей. Часть таких лиц, по их словам, сами приняли решение ехать через Россию, потому что не могли уехать в сторону западной Украины. В то же время были и такие люди, которых принудительно направили в Россию, а затем разрешили ехать по собственному усмотрению", – отметила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)