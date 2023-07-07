"ЦРУ очень активно участвует в войне". Newsweek рассказал о работе управления в Украине

Сейчас происходит "тайная война с тайными правилами, которые лежат в основе всего, что творится в Украине", отметил старший сотрудник разведки администрации президента США Джо Байдена, который пообщался с изданием.
В ходе трехмесячного расследования Newsweek пообщался с более чем 10 экспертами и должностными лицами разведки. Они считают, что ЦРУ успешно выполняло свою роль в отношениях с Киевом и Москвой.
Как говорится в статье, эксперты по разведке отмечают, что война страны-агрессора РФ против Украины уникальна тем, что США поддерживают Киев, хотя они не являются союзниками, и формально США не находятся в состоянии войны с Россией. Поэтому многое из того, что делает Вашингтон для помощи Украине, приходится держать в тайне, пишет Newsweek. Издание отметило, что многое из того, что обычно является прерогативой американской армии, делает ЦРУ. В то же время все, что происходит, включая работу внутри Украины, должно соответствовать установленным Байденом ограничениям, говорится в статье.
"Это сложный баланс – ЦРУ очень активно участвует в войне, но не противоречит главному обещанию администрации Байдена, которое заключается в том, что на поле боя нет американских солдат", – сказал один из источников издания.
Сотрудники ЦРУ делают в Украине то, чего не могут военные США, отмечает СМИ. Newsweek не смог установить точное количество сотрудников управления в Украине, но источники предполагают, что их было не более 100 за одну миссию.
ЦРУ заняло центральное место в войне еще до ее начала, пишет Newsweek. В начале своего правления Байден назначил директора ЦРУ Уильяма Бернса своим глобальным тайным оператором, который мог бы "овладеть важным геополитическим пространством между открытым и скрытым", чиновником, который организовывал бы работу между "чисто военной и чисто гражданской сферой".
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в июне в Киеве провел встречу с директором американского Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом. О том, что Бернс тайно приезжал в Киев в начале июня, написала The Washington Post. По данным СМИ, кроме Зеленского, директор ЦРУ также провел встречу с руководством военной разведки Украины.
В середине января Бернс также тайно посещал Киев и встретился с Зеленским, сообщала со ссылкой на свои источники The Washington Post. По информации издания, основной темой разговора стали планы российских оккупантов на ближайшие недели и месяцы.
Бернс также приезжал в Украину и встречался с президентом в начале октября и в середине ноября 2022 года. Во время одного из визитов он застал массированную ракетную атаку РФ, отмечал Зеленский.
Официально об этих визитах не сообщали. CNN отмечал, что ЦРУ придерживается "давней политики" не комментировать и не объявлять публично о поездках директора.