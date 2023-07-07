"ЦРУ очень активно участвует в войне". Newsweek рассказал о работе управления в Украине

Сотрудники ЦРУ делают в Украине то, чего не могут военные США, пишет Newsweek Фото: depositphotos.com

Сейчас происходит "тайная война с тайными правилами, которые лежат в основе всего, что творится в Украине", отметил старший сотрудник разведки администрации президента США Джо Байдена, который пообщался с изданием.

В ходе трехмесячного расследования Newsweek пообщался с более чем 10 экспертами и должностными лицами разведки. Они считают, что ЦРУ успешно выполняло свою роль в отношениях с Киевом и Москвой.

Как говорится в статье, эксперты по разведке отмечают, что война страны-агрессора РФ против Украины уникальна тем, что США поддерживают Киев, хотя они не являются союзниками, и формально США не находятся в состоянии войны с Россией. Поэтому многое из того, что делает Вашингтон для помощи Украине, приходится держать в тайне, пишет Newsweek. Издание отметило, что многое из того, что обычно является прерогативой американской армии, делает ЦРУ. В то же время все, что происходит, включая работу внутри Украины, должно соответствовать установленным Байденом ограничениям, говорится в статье.

"Это сложный баланс – ЦРУ очень активно участвует в войне, но не противоречит главному обещанию администрации Байдена, которое заключается в том, что на поле боя нет американских солдат", – сказал один из источников издания.

Сотрудники ЦРУ делают в Украине то, чего не могут военные США, отмечает СМИ. Newsweek не смог установить точное количество сотрудников управления в Украине, но источники предполагают, что их было не более 100 за одну миссию.

ЦРУ заняло центральное место в войне еще до ее начала, пишет Newsweek. В начале своего правления Байден назначил директора ЦРУ Уильяма Бернса своим глобальным тайным оператором, который мог бы "овладеть важным геополитическим пространством между открытым и скрытым", чиновником, который организовывал бы работу между "чисто военной и чисто гражданской сферой".