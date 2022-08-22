Данилов о вторжении оккупантов из Беларуси: Это был удар ножом в спину

"Объясняю, почему это был удар ножом в спину. За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого [угрозы с территории Беларуси] не будет. На следующий день глава нашей пограничной службы общался со своим коллегой также по этой теме, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет. Вообще, в нашем понимании ситуации действительно не было представления именно о таком формате войны", – сказал Данилов.
Он отметил, что при подготовке к отражению наступления оккупантов акцент делался на донецкое, луганское и харьковское направления, хотя "такой агрессии, как 24 февраля", в Киеве не ожидали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия использует территорию Беларуси для агрессии против Украины.
В частности, российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси (хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет), с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.