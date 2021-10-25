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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пограничники колоссальное количество людей не пропускают на нашу территорию". Данилов прокомментировал возможный визовый режим с РФ

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Данилов о вводе визового режима с Россией: Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь
Данилов о вводе визового режима с Россией: Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Цель Российской Федерации – уничтожение Украины как государства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Но на вопрос журналиста "РБК-Украина", планирует ли СНБО инициировать новые шаги по обрыву коммуникаций с Россией – в частности, введение визового режима, – ответил уклончиво.

"Вы можете оборвать все, что угодно. На сегодня есть Российская Федерация, которая очень агрессивно относится к нам как к государству. Цели и задачи – они этого не скрывают – наше уничтожение. Они очень системно и профессионально подходят к этому вопросу, чтобы наше государство перестало существовать. Они считают, что Украина – это искусственный проект, который не должен существовать на карте мира, и делают для этого все возможное", – сказал Данилов.

Но, по его словам, чтобы "вводить или не вводить какие-то визовые режимы", "надо понимать, что после этих действий мы будем иметь".

"Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию. Какую задачу решит введение визового режима?" – спросил секретарь СНБО. 

В то же время он обратил внимание, что в противостоянии российской агрессии нет мелочей, и напомнил, что СНБО разработал глоссарий относительно того, какие стоит использовать названия и термины.

"Вы знаете, у меня была дискуссия по поводу использования слова "Донбасс". Это прошитая двойным смыслом история, и они потом могут и говорят и о "Республике Донбасс" и так далее... Конечно, поддерживать и использовать эти нарративы в своем лексиконе – это не совсем корректная и правильная история", – добавил Данилов. 

С марта 2015 года россияне могут въезжать на территорию Украины только по загранпаспортам, украинцы по-прежнему могут ездить в Россию по внутреннему паспорту.

С 1 января 2018 года на украинской границе заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации. Для пересечения границы у граждан стран миграционного риска должен быть биометрический паспорт, иначе отпечатки пальцев снимают пограничники.

Контекст:

Введение визового режима с Россией активно обсуждалось в первые годы после начала войны на Донбассе, в последнее время этот вопрос не поднимался. 

В конце 2015 года о необходимости введения Украиной визового режима с Россией с 2016 года заявлял тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов. В 2017 году он повторял это предложение – по его мнению, на тот момент "этот вопрос не просто назрел, а перезрел".

В августе 2016 года возглавлявший МИД Павел Климкин заявлял, что не уверен, что визовый режим с РФ позволит более эффективно фильтровать агентов ФСБ. Позже он говорил, что не против введения визового режима с РФ, если это поможет контролировать границу с Россией.

3 октября 2016 года, вскоре после задержания в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, тогдашний спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о необходимости обсудить вопрос расширения санкций в отношении РФ. В частности, он не исключал, что парламент рассмотрит вариант введения визового режима с Россией.

В 2019 году на вопрос о визовом режиме с Россией тогдашний секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что не видит такой необходимости, и так же, как Данилов теперь, спрашивал: "Что это даст?"

В Кремле заявляли, что введение визового режима с Россией нанесет огромный ущерб украинской стороне, в МИД РФ предупреждали, что "если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом".

Теги: Россия, СНБО, визовый режим, пограничники, визы, Российская Федерация, Алексей Данилов, границы
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