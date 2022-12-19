Данилов рассказал, сколько еще масштабных ракетных атак могут совершить российские оккупанты

Данилов: Тот предел, который по нормативам они должны были удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось [ракет] максимум на две-три, может, на четыре нашкребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы, и они должны хоть какой-то запас оставить. Чтобы вы понимали, тот предел, который по нормативам они должны были удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что у противника еще остается "более или менее достаточное" количество ракет С-300.

Помимо этого, захватчики продолжают использовать дроны-камикадзе иранского производства.

"У них есть Shahed, но хочу заметить, что мы научились с ними бороться. Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, когда все 100%, которые они направляли, сбили… Но в любом случае проблема остается, потому что даже если один человек погиб от этих Shahed, для нас это трагедия", – сказал Данилов.

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