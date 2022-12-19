Данилов рассказал, сколько еще масштабных ракетных атак могут совершить российские оккупанты

"Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось [ракет] максимум на две-три, может, на четыре нашкребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы, и они должны хоть какой-то запас оставить. Чтобы вы понимали, тот предел, который по нормативам они должны были удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно", – подчеркнул Данилов.
Он отметил, что у противника еще остается "более или менее достаточное" количество ракет С-300.
Помимо этого, захватчики продолжают использовать дроны-камикадзе иранского производства.
"У них есть Shahed, но хочу заметить, что мы научились с ними бороться. Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, когда все 100%, которые они направляли, сбили… Но в любом случае проблема остается, потому что даже если один человек погиб от этих Shahed, для нас это трагедия", – сказал Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.