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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов рассказал, сколько еще масштабных ракетных атак могут совершить российские оккупанты

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Данилов: Тот предел, который по нормативам они должны были удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно
Данилов: Тот предел, который по нормативам они должны были удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Российские оккупанты смогут нанести еще максимум четыре масштабных ракетных удара по территории Украины. Об этом в опубликованном 19 декабря интервью "Украинской правде" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось [ракет] максимум на две-три, может, на четыре нашкребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы, и они должны хоть какой-то запас оставить. Чтобы вы понимали, тот предел, который по нормативам они должны были удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что у противника еще остается "более или менее достаточное" количество ракет С-300.

Помимо этого, захватчики продолжают использовать дроны-камикадзе иранского производства.

"У них есть Shahed, но хочу заметить, что мы научились с ними бороться. Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, когда все 100%, которые они направляли, сбили… Но в любом случае проблема остается, потому что даже если один человек погиб от этих Shahed, для нас это трагедия", – сказал Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.

Теги: Россия, Украина, Алексей Резников, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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