Для преодоления "снарядного голода" пока недостаточно боеприпасов, которые может производить "Укроборонпром" – спикер концерна

"Тех объемов, которые мы можем изготовлять совместно с одной из стран – членов НАТО на ее мощностях, недостаточно, чтобы на сегодняшний день наше войско перестало чувствовать так называемый [снарядный] голод. Однако мы над этим работаем. Объемы растут, но этого еще недостаточно", – сказала спикер концерна.

Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения было запущено производство боеприпасов, которые концерн раньше не выпускал.

"Мы развернули сильное производство практически всей линейки боеприпасов. Речь идет в основном о советских калибрах, поскольку вся наша артиллерия, танки – это в основном то, что осталось в наследство от государства, которого уже не существует. Однако вся эта техника нуждается в выстрелах и в снарядах", – сказала Сад.

По ее словам, "Укроборонпром" и другие производители сейчас развернули производство мин калибра 82 мм и 120 мм, артиллерийских 122-мм и 152-мм снарядов и танковых 125-мм снарядов.