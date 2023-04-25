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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для преодоления "снарядного голода" пока недостаточно боеприпасов, которые может производить "Укроборонпром" – спикер концерна

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"Укроборонпром" производит мины и снаряды советских калибров
"Укроборонпром" производит мины и снаряды советских калибров
Фото: Defense of Ukraine / Twitter

Объемов боеприпасов, которые госконцерн "Укроборонпром" сейчас может производить при поддержке одной из стран – членов НАТО, пока недостаточно, чтобы удовлетворить потребности украинской армии в снарядах. Об этом спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад сказала 24 апреля в эфире телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Тех объемов, которые мы можем изготовлять совместно с одной из стран – членов НАТО на ее мощностях, недостаточно, чтобы на сегодняшний день наше войско перестало чувствовать так называемый [снарядный] голод. Однако мы над этим работаем. Объемы растут, но этого еще недостаточно", – сказала спикер концерна.

Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения было запущено производство боеприпасов, которые концерн раньше не выпускал. 

"Мы развернули сильное производство практически всей линейки боеприпасов. Речь идет в основном о советских калибрах, поскольку вся наша артиллерия, танки – это в основном то, что осталось в наследство от государства, которого уже не существует. Однако вся эта техника нуждается в выстрелах и в снарядах",  сказала Сад.

По ее словам, "Укроборонпром" и другие производители сейчас развернули производство мин калибра 82 мм и 120 мм, артиллерийских 122-мм и 152-мм снарядов и танковых 125-мм снарядов.

Контекст:

В ноябре 2022 года "Укроборонпром" сообщил, что наладил производство боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, а также мин калибра 120 мм, производство рассредоточено "на разных мощностях, в том числе стран-партнеров".

В январе 2023 года стало известно, что "Укроборонпром" наладил серийное производство боеприпасов на мощностях одной из стран – членов НАТО. Сейчас они производят, в частности, снаряды для 82-мм минометных выстреловмины калибра 120 мм, снаряды калибра 122 мм и 125 мм.

Министр обороны Алексей Резников заявлял в эфире Ukraine Media Center Odesa, что снаряды калибра 155 мм (современный стандарт НАТО) Украина производить не планирует.

СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Теги: оружие, Укроборонпром, боеприпасы, война России против Украины, госконцерн
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