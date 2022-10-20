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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эксперты рассказали, что нужно изменить в теробороне Украины для ее большей эффективности

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Эксперты отметили, что по своей сути силы ТрО являются посредником между территориальной общиной и ВСУ
Эксперты отметили, что по своей сути силы ТрО являются посредником между территориальной общиной и ВСУ
Фото: EPA

Подразделениям территориальной обороны Украины (ТрО) отводится превентивная роль – они должны не допустить нападения и отражать атаки противника до того, как будут задействованы основные военные силы. Об этом говорится в статье заместителя генпрокурора Украины (2019–2021) Гюндуза Мамедова, адвоката родственников Небесной сотни Виталия Титича и эксперта Ukrainian Legal Advisory Group Виталия Хекало, опубликованной 19 октября на сайте "Украинской правды".

По их словам, по своей сути силы ТрО являются посредником между территориальной общиной и Вооруженными силами Украины – и именно за счет подготовленных, вооруженных и мотивированных сил ТрО Украина способна не только ускорить свою победу в войне, но и не допустить вооруженной агрессии в будущем.

Однако эксперты заявили о трудностях, с которыми сталкиваются военное командование и территориальные общины при формировании сил ТрО, когда идет война. По их мнению, необходимо свести к минимуму бюрократию и различные преграды при формировании подразделений, а также ввести регулярные учения, привлекая профессиональных инструкторов.

Кроме того, для боевого и материального обеспечения сил ТрО необходимо выделить, по словам экспертов, из арсенала ВСУ нормированное количество оружия, боеприпасов, техники так далее, а также обеспечить материальную поддержку кадровых служащих штабов сил ТрО и резервистов сил во время сборов и учений.

Также важно взаимодействие с гражданами Украины в целом, поскольку украинцы должны понимать функции и полномочия бойцов ТрО.

Эксперты отметили, что вышеперечисленные шаги помогут усовершенствовать систему территориальной обороны Украины. Они подчеркнули и важность синергии всех родов войск ВСУ и других воинских формирований, которые будут способны дать отпор врагу и сделать невозможным войну в будущем.

Контекст:

Отдельный род войск – Силы территориальной обороны – появился в Украине только 1 января этого года. Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, зачисляются после присяги.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перебросить их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они не используются, пояснял в январе на тот момент командующий Силами теробороны Юрий Галушкин.

В марте Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы территориальной обороны могут быть признаны участниками боевых действий, ветеранами войны или же лицами с инвалидностью в результате войны.

С начала масштабной военной агрессии РФ украинцы стали массово записываться в ТрО. Только за первые 10 дней войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек.

27 июля Верховная Рада приняла закон, который защищает военнослужащих ВСУ и участников боевых действий от коллекторских компаний. Документ временно запрещает банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взимать с военных просроченные долги.

Теги: Украина, оружие, война, военные, агрессия, нападение, оборона, боеприпасы, ВСУ, украинцы, война России против Украины, учения, будущее, войска
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