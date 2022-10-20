Эксперты рассказали, что нужно изменить в теробороне Украины для ее большей эффективности

Эксперты отметили, что по своей сути силы ТрО являются посредником между территориальной общиной и ВСУ Фото: EPA

По их словам, по своей сути силы ТрО являются посредником между территориальной общиной и Вооруженными силами Украины – и именно за счет подготовленных, вооруженных и мотивированных сил ТрО Украина способна не только ускорить свою победу в войне, но и не допустить вооруженной агрессии в будущем.

Однако эксперты заявили о трудностях, с которыми сталкиваются военное командование и территориальные общины при формировании сил ТрО, когда идет война. По их мнению, необходимо свести к минимуму бюрократию и различные преграды при формировании подразделений, а также ввести регулярные учения, привлекая профессиональных инструкторов.

Кроме того, для боевого и материального обеспечения сил ТрО необходимо выделить, по словам экспертов, из арсенала ВСУ нормированное количество оружия, боеприпасов, техники так далее, а также обеспечить материальную поддержку кадровых служащих штабов сил ТрО и резервистов сил во время сборов и учений.

Также важно взаимодействие с гражданами Украины в целом, поскольку украинцы должны понимать функции и полномочия бойцов ТрО.

Эксперты отметили, что вышеперечисленные шаги помогут усовершенствовать систему территориальной обороны Украины. Они подчеркнули и важность синергии всех родов войск ВСУ и других воинских формирований, которые будут способны дать отпор врагу и сделать невозможным войну в будущем.