Эксперты рассказали, что нужно изменить в теробороне Украины для ее большей эффективности

По их словам, по своей сути силы ТрО являются посредником между территориальной общиной и Вооруженными силами Украины – и именно за счет подготовленных, вооруженных и мотивированных сил ТрО Украина способна не только ускорить свою победу в войне, но и не допустить вооруженной агрессии в будущем.
Однако эксперты заявили о трудностях, с которыми сталкиваются военное командование и территориальные общины при формировании сил ТрО, когда идет война. По их мнению, необходимо свести к минимуму бюрократию и различные преграды при формировании подразделений, а также ввести регулярные учения, привлекая профессиональных инструкторов.
Кроме того, для боевого и материального обеспечения сил ТрО необходимо выделить, по словам экспертов, из арсенала ВСУ нормированное количество оружия, боеприпасов, техники так далее, а также обеспечить материальную поддержку кадровых служащих штабов сил ТрО и резервистов сил во время сборов и учений.
Также важно взаимодействие с гражданами Украины в целом, поскольку украинцы должны понимать функции и полномочия бойцов ТрО.
Эксперты отметили, что вышеперечисленные шаги помогут усовершенствовать систему территориальной обороны Украины. Они подчеркнули и важность синергии всех родов войск ВСУ и других воинских формирований, которые будут способны дать отпор врагу и сделать невозможным войну в будущем.
Отдельный род войск – Силы территориальной обороны – появился в Украине только 1 января этого года. Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, зачисляются после присяги.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перебросить их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они не используются, пояснял в январе на тот момент командующий Силами теробороны Юрий Галушкин.
В марте Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы территориальной обороны могут быть признаны участниками боевых действий, ветеранами войны или же лицами с инвалидностью в результате войны.
С начала масштабной военной агрессии РФ украинцы стали массово записываться в ТрО. Только за первые 10 дней войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек.
27 июля Верховная Рада приняла закон, который защищает военнослужащих ВСУ и участников боевых действий от коллекторских компаний. Документ временно запрещает банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взимать с военных просроченные долги.