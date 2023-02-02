ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК в январе вернули свет 230 тысячам семей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 6,8 млн потребителей
С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 6,8 млн потребителей
Фото: ДТЕК - офіційний канал / Telegram

В январе энергетики ДТЭК вернули свет 227 тысячам семей в 350 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов российских террористов в Донецкой и Днепропетровской областях и Киеве. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

Всего за январь специалисты облэнерго возобновили работу электросетей для 201 тыс. семей в Донецкой и 26 тыс. семей в Днепропетровской областях.

В столице энергетики вернули свет 24 тыс. семей.

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 6,8 млн потребителей, сообщили в пресс-службе компании.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС,  большинство ветровых и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго". 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, обстрелы, инфраструктура, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организатрами "пьяных вечеринок"
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организатрами "пьяных вечеринок"
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
Мишина снялась в ванной перед зеркалом
Мишина снялась в ванной перед зеркалом
Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол. Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена. Фото
Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол. Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена. Фото
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло
Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло
Галина ГРИШИНА
alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото
alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото
Галина ГРИШИНА
"Заставил почувствовать себя такой особенной". 55-летний Вакки подарил 28-летней жене автомобиль и показал ее реакцию. Видео
"Заставил почувствовать себя такой особенной". 55-летний Вакки подарил 28-летней жене автомобиль и показал ее реакцию. Видео
Галина ГРИШИНА
  Булочки из дрожжевого теста с медом. Удачный рецепт от кулинарного блогера
  Булочки из дрожжевого теста с медом. Удачный рецепт от кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
Уизерспун похвасталась новым костюмом для тренировок. 46-летняя актриса выполняла упражнения с утяжелителями. Видео
Уизерспун похвасталась новым костюмом для тренировок. 46-летняя актриса выполняла упражнения с утяжелителями. Видео
Галина ГРИШИНА
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане
Галина ГРИШИНА
Квиткова снялась топлес на пляже
Квиткова снялась топлес на пляже
Галина ГРИШИНА
Джилл Байден стала одной из ведущих "Грэмми 2023". На премию номинирована видеоработа украинского клипмейкера
Джилл Байден стала одной из ведущих "Грэмми 2023". На премию номинирована видеоработа украинского клипмейкера
Галина ГРИШИНА
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будут задействованы украинские артисты
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будут задействованы украинские артисты
Галина ГРИШИНА
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
Галина ГРИШИНА
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Галина ГРИШИНА
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (169320)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (95307)
3
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (89456)
4
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (70724)
5
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (65297)
6
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (49343)
7
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (35664)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (33929) G
 
 
 
 