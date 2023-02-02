Энергетики ДТЭК в январе вернули свет 230 тысячам семей

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 6,8 млн потребителей Фото: ДТЕК - офіційний канал / Telegram

Всего за январь специалисты облэнерго возобновили работу электросетей для 201 тыс. семей в Донецкой и 26 тыс. семей в Днепропетровской областях.

В столице энергетики вернули свет 24 тыс. семей.

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 6,8 млн потребителей, сообщили в пресс-службе компании.