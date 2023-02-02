Энергетики ДТЭК в январе вернули свет 230 тысячам семей

Всего за январь специалисты облэнерго возобновили работу электросетей для 201 тыс. семей в Донецкой и 26 тыс. семей в Днепропетровской областях.
В столице энергетики вернули свет 24 тыс. семей.
С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 6,8 млн потребителей, сообщили в пресс-службе компании.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, большинство ветровых и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго".
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.