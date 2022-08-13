Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области

Без света остается еще около 95 населенных пунктов Донбасса Фото: dtek-dem.com.ua

"Львиная доля обновлений – в Бахмутской общине, которая находится под непрерывными обстрелами. Здесь запитаны еще около 4 тысяч домохозяйств. Кроме того, энергетики получили доступ и смогли выполнить ряд ремонтов в Авдеевской, Краматорской и Торецкой общинах", – сообщили в компании.

Без света остается еще около 95 населенных пунктов Донбасса.

Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое и бахмутское. Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.