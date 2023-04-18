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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак и советник Байдена договорились о дальнейшей координации в вопросе предоставления Украине помощи по безопасности

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Ермак проинформировал Салливана "об актуальной ситуации на фронте", отметили в ОПУ
Ермак проинформировал Салливана "об актуальной ситуации на фронте", отметили в ОПУ
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак в рамках постоянного диалога с партнерами 18 апреля провел телефонный разговор с советником президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что Ермак проинформировал Салливана "об актуальной ситуации на фронте, последних действиях российского агрессора и действиях сил обороны Украины".

"Мы договорились о дальнейшей координации в вопросе предоставления Украине помощи по безопасности и обсудили дальнейшие шаги в этом направлении. Благодарен за поддержку Украины", – написал глава ОПУ в Telegram.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $35,8 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $35,1 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указывали в Пентагоне в апреле 2023 года.

Теги: Россия, США, Украина, переговоры, военная помощь, советник, война России против Украины, Андрей Ермак, Джейк Салливан
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