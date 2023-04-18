Ермак и советник Байдена договорились о дальнейшей координации в вопросе предоставления Украине помощи по безопасности

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что Ермак проинформировал Салливана "об актуальной ситуации на фронте, последних действиях российского агрессора и действиях сил обороны Украины".

"Мы договорились о дальнейшей координации в вопросе предоставления Украине помощи по безопасности и обсудили дальнейшие шаги в этом направлении. Благодарен за поддержку Украины", – написал глава ОПУ в Telegram.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $35,8 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $35,1 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указывали в Пентагоне в апреле 2023 года.