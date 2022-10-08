ЕС создаст спецфонд на €100 млн, из которого будут оплачиваться прямые покупки оружия для Украины

На пресс-конференции в Праге, где состоялось неформальное заседание Европейского совета, Макрон заявил, что фонд поможет ЕС "продолжать поставки оборонного вооружения". Он добавил, что это обеспечит Украине механизм покупки оружия "непосредственно у производителей".
Он также подтвердил, что Франция ведет переговоры с Данией о передаче имеющихся у нее гаубиц на нужды Украины.
"Как бы то ни было, мы готовы это сделать и готовы также это софинансировать. Это позволило бы поставить несколько единиц этой артиллерийской системы, в общей сложности – шесть", – отметил французский президент.
7 октября верховный представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель также призвал 27 стран Альянса выделить дополнительные средства для военной поддержки Украины.
ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие в ходе войны против РФ, об этом Боррель заявлял 17 мая.
В конце июля в ЕС принял решение о предоставление Украине пятого транша военной помощи на сумму €500 млн (всего – €2,5 млрд).
О предоставлении Украине САУ Caesar французского производства Макрон объявил в апреле. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные. В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.