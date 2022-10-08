ЕС создаст спецфонд на €100 млн, из которого будут оплачиваться прямые покупки оружия для Украины

На пресс-конференции в Праге, где состоялось неформальное заседание Европейского совета, Макрон заявил, что фонд поможет ЕС "продолжать поставки оборонного вооружения". Он добавил, что это обеспечит Украине механизм покупки оружия "непосредственно у производителей".

Он также подтвердил, что Франция ведет переговоры с Данией о передаче имеющихся у нее гаубиц на нужды Украины.

"Как бы то ни было, мы готовы это сделать и готовы также это софинансировать. Это позволило бы поставить несколько единиц этой артиллерийской системы, в общей сложности – шесть", – отметил французский президент.

7 октября верховный представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель также призвал 27 стран Альянса выделить дополнительные средства для военной поддержки Украины.