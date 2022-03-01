Европарламент "самым решительным образом" осудил незаконное вторжение России в Украину

Европарламент требует, чтобы Кремль прекратил все военные действия в Украине Фото: EPA

"Парламент самым решительным образом осуждает незаконное вторжение России в Украину и требует, чтобы Кремль прекратил все военные действия в стране. Он также осуждает роль белорусского диктатора Александра Лукашенко в нападении", – говорится в сообщении.

Также европарламентарии категорически отвергают российскую риторику, намекающую на возможное "применение оружия массового уничтожения", напоминая при этом России о ее международных обязательствах и предупреждая об опасности ядерной эскалации конфликта.

"Они также призывают Европейскую комиссию и страны ЕС оказать дальнейшую экстренную гуманитарную помощь Украине в сотрудничестве с гуманитарными агентствами ООН и другими международными партнерскими организациями", – говорится в сообщении.

Документ поддержали 637 парламентариев, против проголосовали 13, 26 воздержались.