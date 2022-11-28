Евросовет включил обход антироссийских санкций в список преступлений против ЕС

Совет принял решение единогласно.

"ЕС решительно отреагировал на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Он ввел беспрецедентное количество санкций, нацеленных на российскую экономику, лишив ее возможности продолжать эту агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение является важнейшим инструментом, обеспечивающим прекращение любых попыток обойти эти меры", – цитирует пресс-служба совета министра юстиции Чехии Павла Блажека.

Государства – члены ЕС имеют разные определения того, что представляет собой "нарушение ограничительных мер" и какое наказание должно применяться, говорится на сайте совета. Отмечается: это может привести к тому, что страны ЕС по-разному будут применять санкции, что может потенциально позволять лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам.

"Включение нарушения ограничительных мер в список "преступлений ЕС" – первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций по всей территории ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить эти меры", – отметила пресс-служба совета.

После принятия этого решения Еврокомиссия представит свое предложение по директиве с правилами, касающимися "преступлений и наказаний" за нарушение санкций. Затем проект директивы должны обсудить и принять совет и парламент ЕС.