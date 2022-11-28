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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Евросовет включил обход антироссийских санкций в список преступлений против ЕС

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Еврокомиссия готовит девятый пакет санкций против России
Еврокомиссия готовит девятый пакет санкций против России
Фото: depositphotos.com

Совет Европейского союза 28 ноября принял решение добавить обход санкций ЕС против России в список нарушений в отношении союза. Об этом говорится на сайте структуры.

Совет принял решение единогласно. 

"ЕС решительно отреагировал на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Он ввел беспрецедентное количество санкций, нацеленных на российскую экономику,  лишив ее возможности продолжать эту агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение является важнейшим инструментом, обеспечивающим прекращение любых попыток обойти эти меры", – цитирует пресс-служба совета министра юстиции Чехии Павла Блажека. 

Государства – члены ЕС имеют разные определения того, что представляет собой "нарушение ограничительных мер" и какое наказание должно применяться, говорится на сайте совета. Отмечается: это может привести к тому, что страны ЕС по-разному будут применять санкции, что может потенциально позволять лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам.

"Включение нарушения ограничительных мер в список "преступлений ЕС" – первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций по всей территории ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить эти меры", – отметила пресс-служба совета.

После принятия этого решения Еврокомиссия представит свое предложение по директиве с правилами, касающимися "преступлений и наказаний" за нарушение санкций. Затем проект директивы должны обсудить и принять совет и парламент ЕС.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.

Последний на данный момент (восьмой) пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

24 ноября во время визита в Финляндию президент ЕС Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз разрабатывает девятый пакет санкций в отношении России. 

"Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где это больно, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну против Украины", – заявила фон дер Ляйен.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. 

Теги: Россия, Украина, санкции, Еврокомиссия, Совет Европы, Совет ЕС, парламент, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, нарушение, ЕС
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