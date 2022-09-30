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Фонд Рината Ахметова отправит в Ахтырку 3600 продуктовых наборов

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Всего для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда
Всего для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова отправит в Ахтырку Сумской области партию гуманитарной помощи – два больших грузовика с 3600 продуктовых наборов. Об этом сообщили 30 сентября в пресс-службе Фонда.

Помощь смогут получить многодетные семьи, люди с инвалидностью 1–2 группы и переселенцы.

"В каждый набор войдут самые необходимые, питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Важно! Для получения помощи жителям города Ахтырка из указанных категорий нужно до 5 октября 2022 предварительно зарегистрироваться: позвоните на бесплатную горячую линию Фонда Рината Ахметова 0 (800) 509 001 или заполните форму по ссылке", – сказано в сообщении.

Всего для жителей Украины будет передано 0,5 млн наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины, отметили в Фонде.

Теги: продукты
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