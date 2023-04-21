ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты предприняли попытку штурма на купянском направлении, в эпицентре боевых действий – Бахмут

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подразделения сил обороны Украины в течение суток отразили около 30 атак оккупантов на бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, указали в Генштабе ВСУ
Подразделения сил обороны Украины в течение суток отразили около 30 атак оккупантов на бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, указали в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска в войне против Украины основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.

Об этом 21 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено около 30 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут", – сказано в сообщении.

Так, на авдеевском направлении оккупанты наступали в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, успеха не имели.

"На бахмутском направлении… продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенного пункта Богдановка противник вел безуспешные наступательные действия, – говорится в сообщении. – На марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка... На шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара".

В то же время на лиманском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, а на купянском предприняли попытку улучшить тактическое положение – провели штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, но успеха не имели, указали в Генштабе ВСУ.

"На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ", – рассказали украинские военные.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, добавили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XCkzTq3Afq4B4vTdvqFFYjw1uWddPErEBaxjfwWwZzrvcdjBUpYSNAtJEwtwaQx8l

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, штурм, Лиман, оборона, Марьинка, Степное, Богдановка, Северное, Купянск, ВСУ, обстрелы, Невельское, наступление, Новокалиново, война России против Украины, Бахмут, Угледар, население, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Kola в новой песне поет о глобальных переменах и призывает достойно на них реагировать. Видеоряд для клипа создал искусственный интеллект
  Kola в новой песне поет о глобальных переменах и призывает достойно на них реагировать. Видеоряд для клипа создал искусственный интеллект
Галина ГРИШИНА
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман
Галина ГРИШИНА
"Это фото заставит вас улыбнуться". Королевский фотограф поделился снимком Елизаветы II из своего архива
"Это фото заставит вас улыбнуться". Королевский фотограф поделился снимком Елизаветы II из своего архива
Галина ГРИШИНА
Если посадить можжевельник в этом месте, он потеряет все декоративные свойства. Как ухаживать за растением, чтобы оно стало украшением участка
Если посадить можжевельник в этом месте, он потеряет все декоративные свойства. Как ухаживать за растением, чтобы оно стало украшением участка
Галина ГРИШИНА
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
Галина ГРИШИНА
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
Галина ГРИШИНА
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Галина ГРИШИНА
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Галина ГРИШИНА
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Галина ГРИШИНА
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Галина ГРИШИНА
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (114869)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (83944)
3
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (69793)
4
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал (69711)
5
Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (51208)
6
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин" (51174)
7
"Люблю безумно". Стало известно, с кем закрутил роман Кулеба. Его девушка сделала заявление и показала две пары босых ног (36736)
8
Как приготовить дома тесто для пиццы, чтобы оно получилось "мягким и нежным". Пошаговый рецепт на воде и сухих дрожжах (33422)
 
 
 
 