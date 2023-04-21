Генштаб ВСУ: Оккупанты предприняли попытку штурма на купянском направлении, в эпицентре боевых действий – Бахмут

Подразделения сил обороны Украины в течение суток отразили около 30 атак оккупантов на бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, указали в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 21 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено около 30 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут", – сказано в сообщении.

Так, на авдеевском направлении оккупанты наступали в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, успеха не имели.

"На бахмутском направлении… продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенного пункта Богдановка противник вел безуспешные наступательные действия, – говорится в сообщении. – На марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка... На шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара".

В то же время на лиманском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, а на купянском предприняли попытку улучшить тактическое положение – провели штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, но успеха не имели, указали в Генштабе ВСУ.

"На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ", – рассказали украинские военные.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, добавили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.