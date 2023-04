Генштаб ВСУ: Оккупанты предприняли попытку штурма на купянском направлении, в эпицентре боевых действий – Бахмут

Подразделения сил обороны Украины в течение суток отразили около 30 атак оккупантов на бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, указали в Генштабе ВСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook