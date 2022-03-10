Геращенко: Универсальный способ достучаться до русских – похоронки

"Как мы сможем достучаться до русских? У нас всегда будет универсальный способ достучаться – это похоронки. Они уже приходят тысячами. По оценкам Генерального штаба, уже убито более 12 тыс. россиян, оккупантов, солдат. Напомню, что за две чеченские компании – это суммарно 13 лет войны – погибло 11,5 тыс. россиян. В Афганистане за 9 лет погибло 13,5 тыс. советских солдат. В Украине погибло такое количество российских солдат, которое они не видели никогда", – отметил Геращенко.

Он подчеркнул, что никакой "армии-победительницы" в России не существует.

"Это миф. Солдаты не мотивированы, разбегаются по лесам и болотам. Им страшно от того, что они сделали, что они вторглись в мирную страну. Их заставляли убивать мирных людей", – рассказал Геращенко.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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