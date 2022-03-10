Геращенко: Универсальный способ достучаться до русских – похоронки

"Как мы сможем достучаться до русских? У нас всегда будет универсальный способ достучаться – это похоронки. Они уже приходят тысячами. По оценкам Генерального штаба, уже убито более 12 тыс. россиян, оккупантов, солдат. Напомню, что за две чеченские компании – это суммарно 13 лет войны – погибло 11,5 тыс. россиян. В Афганистане за 9 лет погибло 13,5 тыс. советских солдат. В Украине погибло такое количество российских солдат, которое они не видели никогда", – отметил Геращенко.
Он подчеркнул, что никакой "армии-победительницы" в России не существует.
"Это миф. Солдаты не мотивированы, разбегаются по лесам и болотам. Им страшно от того, что они сделали, что они вторглись в мирную страну. Их заставляли убивать мирных людей", – рассказал Геращенко.
Война России против Украины. Главное
За 15 дней войны в Украине российская армия потеряла более 12 тысяч личного состава убитыми, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что власти РФ отказываются забирать тела погибших в Украине российских военных. "Россияне отказываются даже вести переговоры по этой проблеме", подчеркнула Верещук.