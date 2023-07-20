Волонтер Берлинская: Российские дроны уничтожают сотни единиц нашей техники. Это не повод паниковать. Это повод думать, как технологиями защитить тех, кто защищает нас

Берлинская: Если мы вливаем сотни миллионов в сериалы, гербы, музеи, в то время как фронт умоляет о тысячах дронов, гербы нас ждут двуглавые, сериалы – о "ментах", а в музеях будут висеть "Пушкин да Сталин" Фото: Марія Берлінська / Facebook

Свой пост она адресовала "всем, кто упорно продолжает настаивать, что никаких "Ланцетов" не существует. Что все это просто ИПСО врага. И что очень нужно сейчас менять гербы, ремонтировать музеи Голодомора на полмиллиарда гривен, покупать барабаны, перекладывать брусчатку и т.д."

По мнению волонтера, аргумент "общины не могут использовать эти средства на дроны" не состоятелен – способ распределить средства можно найти, и некоторые общины уже начали закупать беспилотники Mavic на Prozorro.

"Просто спросите бойца, у которого в подразделении нет дронов, а завтра идти в атаку. Ему сейчас [нужно] дрон с "тепликом" или чтобы сериал сняли? Просто посмотрите количество сожженной техники ударными дронами. Нашей техники вместе с людьми. Только за последние дни", – призвала волонтер.

Она отметила, что враг может преувеличивать свои достижения, чтобы вводить в заблуждение.

"Но есть факты: "Ланцеты", FPV и другие системы уничтожают сотни единиц нашей техники. И производство ударных дронов действительно каждый день наращивается. Это не повод паниковать. Это повод осознать, что если мы вливаем сотни миллионов в сериалы, гербы, музеи, в то время как фронт умоляет о тысячах дронов, то гербы нас ждут двуглавые, сериалы – о "ментах", а в музеях будут висеть "Пушкин да Сталин". Это повод нам всем вместе активно, каждый день думать, как нам защитить технологиями тех, кто защищает нас", – подчеркнула Берлинская.

Она выразила недоумение тем, что в Украине нет системной государственной политики в области БПЛА, и призвала "выйти из зоны действия пропаганды и сконтактировать наконец с реальностью".