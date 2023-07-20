Волонтер Берлинская: Российские дроны уничтожают сотни единиц нашей техники. Это не повод паниковать. Это повод думать, как технологиями защитить тех, кто защищает нас

Свой пост она адресовала "всем, кто упорно продолжает настаивать, что никаких "Ланцетов" не существует. Что все это просто ИПСО врага. И что очень нужно сейчас менять гербы, ремонтировать музеи Голодомора на полмиллиарда гривен, покупать барабаны, перекладывать брусчатку и т.д."
По мнению волонтера, аргумент "общины не могут использовать эти средства на дроны" не состоятелен – способ распределить средства можно найти, и некоторые общины уже начали закупать беспилотники Mavic на Prozorro.
"Просто спросите бойца, у которого в подразделении нет дронов, а завтра идти в атаку. Ему сейчас [нужно] дрон с "тепликом" или чтобы сериал сняли? Просто посмотрите количество сожженной техники ударными дронами. Нашей техники вместе с людьми. Только за последние дни", – призвала волонтер.
Она отметила, что враг может преувеличивать свои достижения, чтобы вводить в заблуждение.
"Но есть факты: "Ланцеты", FPV и другие системы уничтожают сотни единиц нашей техники. И производство ударных дронов действительно каждый день наращивается. Это не повод паниковать. Это повод осознать, что если мы вливаем сотни миллионов в сериалы, гербы, музеи, в то время как фронт умоляет о тысячах дронов, то гербы нас ждут двуглавые, сериалы – о "ментах", а в музеях будут висеть "Пушкин да Сталин". Это повод нам всем вместе активно, каждый день думать, как нам защитить технологиями тех, кто защищает нас", – подчеркнула Берлинская.
Она выразила недоумение тем, что в Украине нет системной государственной политики в области БПЛА, и призвала "выйти из зоны действия пропаганды и сконтактировать наконец с реальностью".
Берлинская поднимала проблему с поставкой в Украину гражданских беспилотников, которые активно применяются на фронте, еще в декабре 2022 года. В колонке для "Украинской правды" она написала, что Госслужба экспортного контроля фактически закрыла рынок дронов в Украине. Из-за того, что государство считает их товарами двойного назначение, для их ввоза необходимо было собирать множество документов.
Берлинская опубликовала публичное обращения к украинским властям с призывом разблокировать рынок дронов.
3 января 2023 года Кабмин упростил ввоз в Украину беспилотников гражданского и двойного назначения, а также запчастей для них. Такие беспилотники должны быть оформлены в качестве гуманитарной помощи от доноров. Эти правила будут действовать на период военного положения.
Еще некоторые упрощения Кабмин ввел 14 февраля, позволив ввозить дроны и запчасти к ним без разрешения ГСЭК, и в марте, отменив требование получать разрешение СБУ.
Платформа United24 вместе с Генштабом ВСУ и Минцифры Украины в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.
Как заявлял глава Минцифры, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.
Украина должна развивать свое производство беспилотников, чтобы не быть зависимой от техники из-за границы, отмечал министр обороны Алексей Резников в марте 2023 года. В июле он заявил, что на вооружение украинской армии приняли уже более 20 новых наименований украинских дронов.