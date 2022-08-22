Глава боевиков "ЛНР" Пасечник объявил "общую мобилизацию" – Главное управление разведки Минобороны

По данным разведки, в захваченном оккупантами Сватово (Луганская область) состоялась радиотрансляция выступления так называемого "главы ЛНР" Леонида Пасечника.
В ней он заявил о начале всеобщей мобилизации, которая пройдет в два этапа: в начале призыву подлежат владельцы паспортов "ЛНР" и РФ, а также специалисты военных профессий, потом – остальное мужское население от 18 до 65 лет.
Призыв якобы должен начаться 1 сентября, говорится в сообщении. Срок окончания кампании Пасечник не назвал.
Также ГУР стало известно, что в оккупированный Должанск (Луганской области) прибыли подразделения Росгвардии для выполнения "административно-поисковых мероприятий". Они занимаются проверкой документов и транспорта для задержания дезертиров РФ.
При этом росгвардейцы не подчиняются местным оккупационным властям и уже самовольно провели обыски у "главы администрации" Должанского коллаборанта Андрея Сухачева, информирует разведка.
В Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.
Гайдай сообщал, что на временно оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. Кроме того, россияне предлагают пожилым людям еду в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.
С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.
21 августа Гайдай сообщил, что россияне отправили на фронт 430 сотрудников шахты "Должанская-Капитальная", которая была когда-то ведущим угледобывающим предприятием Донбасса.