Глава боевиков "ЛНР" Пасечник объявил "общую мобилизацию" – Главное управление разведки Минобороны

По данным разведки, в захваченном оккупантами Сватово (Луганская область) состоялась радиотрансляция выступления так называемого "главы ЛНР" Леонида Пасечника.

В ней он заявил о начале всеобщей мобилизации, которая пройдет в два этапа: в начале призыву подлежат владельцы паспортов "ЛНР" и РФ, а также специалисты военных профессий, потом – остальное мужское население от 18 до 65 лет.

Призыв якобы должен начаться 1 сентября, говорится в сообщении. Срок окончания кампании Пасечник не назвал.

Также ГУР стало известно, что в оккупированный Должанск (Луганской области) прибыли подразделения Росгвардии для выполнения "административно-поисковых мероприятий". Они занимаются проверкой документов и транспорта для задержания дезертиров РФ.

При этом росгвардейцы не подчиняются местным оккупационным властям и уже самовольно провели обыски у "главы администрации" Должанского коллаборанта Андрея Сухачева, информирует разведка.