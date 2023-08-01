Глава МИД Финляндии: Нам пришлось создать процесс, с помощью которого мы привлекаем Украину в НАТО настолько, насколько это возможно

"Могу сказать, что существует очень сильная поддержка Украины со стороны всех союзников, и я не сомневаюсь, что каждый помогает Украине стать членом Альянса. Конечно, согласно Вашингтонскому договору, страна, которая находится в состоянии войны, не может быть непосредственно приглашена в Альянс. Поэтому нам просто пришлось создать процесс, с помощью которого мы привлекаем Украину настолько, насколько это возможно", – сказала Валтонен.

По ее словам, создание совета Украина – НАТО также стало сильным сигналом того, что "Украина – это часть нас, и мы обязаны предоставить Украине членство как можно скорее".

Контекст:

В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но прогресс страны будет оцениваться в рамках адаптированной годовой национальной программы. В коммюнике нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что содержание адаптированной годовой программы будет трансформировано. "Адаптированная годовая программа, собственно, и должна дать понимание условий, после которых может быть принято решение о вступлении. Этих условий может быть 20, а может быть три", – отметил он. Первые консультации по формированию этой программы Украина уже провела, сообщила Стефанишина 13 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.

В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

16 июля в интервью телеканалу CBS советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО и это не подлежит обсуждению.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.