Глава представительства Украины при ЕС: Страны Евросоюза дают вооружение сразу по нашему запросу, не дожидаясь компенсации

"1 млн снарядов – это заявленная цель. Чтобы достичь этой цели, нужно получить со складов то, что там уже есть, и предоставить определенные стимулы государствам-членам, чтобы ускорить этот процесс, что и предполагает механизм предоставления определенных компенсаций. Государства-члены уже больше года предоставляют Украине разные типы вооружения, и, надо отметить, они делают это сразу по нашему запросу, не дожидаясь компенсации. Это и есть настоящая солидарность. Они сначала передают оружие, а затем уже оформляют документы и ждут компенсаций от так называемого Clearance House, инструмента в рамках Европейского фонда мира", – сказал Ченцов.

Он отметил, что ЕС выделил €1 млрд для ускорения поставок амуниции в рамках "снарядной инициативы".

"Речь идет об уже находящихся на складах снарядах или уже поступающих от промышленности. Еще €1 млрд выделен для наращивания возможностей европейской оборонной промышленности по производству снарядов. Речь идет практически о перезапуске этого производства, поскольку до этого момента не было необходимости в его увеличении. Промышленность Европейского союза при любых условиях исходит из коммерческих интересов, поэтому ускорение такого производства амуниции возможно только при условии соответствующего значительного заказа", – пояснил Ченцов.