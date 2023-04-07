Глава представительства Украины при ЕС: Страны Евросоюза дают вооружение сразу по нашему запросу, не дожидаясь компенсации

"1 млн снарядов – это заявленная цель. Чтобы достичь этой цели, нужно получить со складов то, что там уже есть, и предоставить определенные стимулы государствам-членам, чтобы ускорить этот процесс, что и предполагает механизм предоставления определенных компенсаций. Государства-члены уже больше года предоставляют Украине разные типы вооружения, и, надо отметить, они делают это сразу по нашему запросу, не дожидаясь компенсации. Это и есть настоящая солидарность. Они сначала передают оружие, а затем уже оформляют документы и ждут компенсаций от так называемого Clearance House, инструмента в рамках Европейского фонда мира", – сказал Ченцов.
Он отметил, что ЕС выделил €1 млрд для ускорения поставок амуниции в рамках "снарядной инициативы".
"Речь идет об уже находящихся на складах снарядах или уже поступающих от промышленности. Еще €1 млрд выделен для наращивания возможностей европейской оборонной промышленности по производству снарядов. Речь идет практически о перезапуске этого производства, поскольку до этого момента не было необходимости в его увеличении. Промышленность Европейского союза при любых условиях исходит из коммерческих интересов, поэтому ускорение такого производства амуниции возможно только при условии соответствующего значительного заказа", – пояснил Ченцов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.
По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов калибра 155 мм.
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша.
Согласно инициативе, Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.