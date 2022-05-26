Гнев, ненависть, отвращение. Украинцы рассказали об эмоциях, которые у них вызывает российская агрессия

В то же время 52% опрошенных развязанная Россией война заставила испытать гордость за Украину и украинскую армию.

Помимо этого, респонденты рассказали, что испытывают тревогу, страх, ужас (38%), шок (19%), угнетение и оцепенение (7%), стыд (6%), а также восторг (3%).

Опрос проводился 13–18 мая среди граждан в возрасте 18 лет и старше, которые на тот момент проживали на территории, контролируемой властями Украины до 24 февраля. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала бы 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Как отмечают социологи, в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но при этом полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)