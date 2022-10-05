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Гордон: К словам Буданова предлагаю относиться с большим вниманием

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Дмитрий Гордон: Он сказал, что в августе начнется коренной перелом и он начался. Поэтому к словам Кирилла Буданова предлагаю относиться с большим вниманием
Дмитрий Гордон: Он сказал, что в августе начнется коренной перелом – и он начался. Поэтому к словам Кирилла Буданова предлагаю относиться с большим вниманием
Фото: gordondmytro / Instagram

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны, генерал-майор Кирилл Буданов – грамотный специалист, его прогнозы не раз сбывались, поэтому к словам Буданова нужно относиться серьезно. Об этом заявил основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, комментируя в интервью журналисту Василию Голованову заявления Буданова о выходе на админграницы Украины до конца весны 2023 года. Видео опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Я верю Буданову. Это человек очень подготовленный, знающий, грамотный. Человек огромной личной смелости, о чем мне говорили многие его соратники, – заявил Гордон. – Он сказал, что в августе начнется коренной перелом – и он начался. Поэтому к словам Кирилла Буданова предлагаю относиться с большим вниманием".

Журналист напомнил, что Буданов – единственный из руководителей Украины говорил, что войны не избежать.

"Он единственный из руководства Украины задолго до начала войны говорил, что война будет и к ней надо готовиться. И он готовился. Для него вторжение России не было неожиданностью. И война не застала врасплох Управление военной разведки. Поэтому это очень серьезный человек, и я к его словам отношусь с уважением", – сказал Гордон.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По прогнозам Буданова, Украина освободит Крым от оккупантов до конца весны 2023 года. Зимой военные действия в значительной степени стихнут, а весной начнется завершение этого конфликта выходом на админграницы Украины по состоянию на 1991 год, считает глава ГУР.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, разведка, война России против Украины, Кирилл Буданов
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