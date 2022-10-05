Гордон: К словам Буданова предлагаю относиться с большим вниманием

Дмитрий Гордон: Он сказал, что в августе начнется коренной перелом – и он начался. Поэтому к словам Кирилла Буданова предлагаю относиться с большим вниманием Фото: gordondmytro / Instagram

"Я верю Буданову. Это человек очень подготовленный, знающий, грамотный. Человек огромной личной смелости, о чем мне говорили многие его соратники, – заявил Гордон. – Он сказал, что в августе начнется коренной перелом – и он начался. Поэтому к словам Кирилла Буданова предлагаю относиться с большим вниманием".

Журналист напомнил, что Буданов – единственный из руководителей Украины говорил, что войны не избежать.

"Он единственный из руководства Украины задолго до начала войны говорил, что война будет и к ней надо готовиться. И он готовился. Для него вторжение России не было неожиданностью. И война не застала врасплох Управление военной разведки. Поэтому это очень серьезный человек, и я к его словам отношусь с уважением", – сказал Гордон.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube