Жена Буданова: Вечером 23 февраля муж сказал мне, что в пять утра начнется полномасштабное вторжение

"Вечером 23 февраля муж сказал мне, что в пять утра начнется полномасштабное вторжение. Мы собрались и поехали к нему на работу, с тех пор мы находимся не дома. Сказать, что готовились как-то особенно, не могу: документы, телефоны, комплект одежды на первое время. С тем и уехали. Уже к вечеру я наблюдала за подготовкой первых групп спецназа, которые должны были выдвигаться на Гостомель, за выдачей оружия и амуниции. Все были в ожидании, в 12 ночи ребята ели гамбургеры из McDonald's. И были готовы к бою", – сказала она.

Супруга начальника ГУР подчеркнула, что опасность для семьи каждого военнослужащего, особенно спецназовца, была всегда.

"А когда Кирилл Алексеевич стал начальником ГУР Минобороны, то подобные вызовы и риски выросли, равно как и ответственность. Я хорошо помню, как с началом полномасштабного вторжения мое волнение умножилось в несколько раз уже не только за мужа, но и за всех находящихся под его командованием бойцов, – отметила Буданова. – С 24 февраля мы постоянно вместе: 24 на 7. Раньше, когда он ездил в АТО, мы могли не видеться и по три месяца, не общаться неделями, когда был на боевых задачах. Еще тогда я научилась контролировать эмоции. Знаете, человек – такое существо, которое ко всему привыкает. Как психолог по образованию, могу подтвердить, что для возникновения привычки требуется 21 день, а для ее закрепления в среднем 60. Абсолютная правда, которую я проверила лично".

В то же время в самые критические моменты семья находит место для юмора и это помогает справиться, добавила она.

"Помню, как в один из первых дней включился сигнал воздушной тревоги, меня повалили на пол, сверху был Кирилл Алексеевич, а на нем еще десяток ребят. И я кричу: "Господи боже мой, если меня не убьет ракета, то вы точно задушите", – рассказала Марианна Буданова.