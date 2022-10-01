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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жена Буданова: Вечером 23 февраля муж сказал мне, что в пять утра начнется полномасштабное вторжение

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Марианна Буданова: С 24 февраля мы постоянно вместе: 24 на 7
Марианна Буданова: С 24 февраля мы постоянно вместе: 24 на 7
Фото: elle.ua

Семья начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова не находится дома с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну. Об этом рассказала его жена Марианна Буданова в опубликованном 1 октября интервью изданию Elle.

"Вечером 23 февраля муж сказал мне, что в пять утра начнется полномасштабное вторжение. Мы собрались и поехали к нему на работу, с тех пор мы находимся не дома. Сказать, что готовились как-то особенно, не могу: документы, телефоны, комплект одежды на первое время. С тем и уехали. Уже к вечеру я наблюдала за подготовкой первых групп спецназа, которые должны были выдвигаться на Гостомель, за выдачей оружия и амуниции. Все были в ожидании, в 12 ночи ребята ели гамбургеры из McDonald's. И были готовы к бою", – сказала она.

Супруга начальника ГУР подчеркнула, что опасность для семьи каждого военнослужащего, особенно спецназовца, была всегда.

"А когда Кирилл Алексеевич стал начальником ГУР Минобороны, то подобные вызовы и риски выросли, равно как и ответственность. Я хорошо помню, как с началом полномасштабного вторжения мое волнение умножилось в несколько раз уже не только за мужа, но и за всех находящихся под его командованием бойцов, – отметила Буданова. – С 24 февраля мы постоянно вместе: 24 на 7. Раньше, когда он ездил в АТО, мы могли не видеться и по три месяца, не общаться неделями, когда был на боевых задачах. Еще тогда я научилась контролировать эмоции. Знаете, человек – такое существо, которое ко всему привыкает. Как психолог по образованию, могу подтвердить, что для возникновения привычки требуется 21 день, а для ее закрепления в среднем 60. Абсолютная правда, которую я проверила лично".

В то же время в самые критические моменты семья находит место для юмора и это помогает справиться, добавила она.

"Помню, как в один из первых дней включился сигнал воздушной тревоги, меня повалили на пол, сверху был Кирилл Алексеевич, а на нем еще десяток ребят. И я кричу: "Господи боже мой, если меня не убьет ракета, то вы точно задушите", – рассказала Марианна Буданова.

Контекст:

Разговоры о полномасштабном нападении РФ на Украину начались задолго до 24 февраля. С конца октября прошлого года западные СМИ и политики говорили о такой возможности.

Буданов в ноябре 2021 года заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года. Он считал, что атака РФ, вероятно, "будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за ними последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю с Украиной Беларусь".

22 февраля на встрече гражданского и военного руководства Украины с главами парламентских фракций Буданов детально рассказывал о планах российского вторжения, но его "не очень-то слушали", писала в начале сентября "Украинская правда", ссылаясь на рассказы участников встречи.

Теги: война, война России против Украины, семья, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, Марианна Буданова
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