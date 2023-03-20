Государству переданы активы аграрной компании с российским собственником стоимостью 5,4 млрд грн

Общая сумма арестованных активов составляет 5,4 млрд. грн.

По данным следствия, речь идет об ООО "Совместное украинско-российское предприятие Алтай", которое занимается производством сельхозпродукции.

Бенефициарным собственником и получателем доходов от него является гражданин Российской Федерации. Общая сумма арестованных активов составляет 5,4 млрд. грн, сообщили в ОФГУ.

Досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – легализация доходов, полученных преступным путем.

Накануне пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что решение о передаче АРМА доли в уставном капитале ООО "Совместное украинско-российское предприятие Алтай" в размере 25% принял Ленинский районный суд. Соответствующее решение опубликовано в едином реестре.

По данным реестра, у компании четыре собственниками с равными долями, один из них – россиянин Виталий Капинус.