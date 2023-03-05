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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за развязанной РФ войны в Украине пострадали 1322 объекта культурной инфраструктуры – Минкультуры

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Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года
Фото: EPA (архив)

В Украине по состоянию на 25 февраля 1322 объектам культурной инфраструктуры (без учета памятников культурного наследия) был нанесен ущерб из-за российской войны против Украины. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба Министерства культуры и информполитики Украины.

505 из них разрушены.

"За последний месяц общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 51 единицу, большая часть которых приходится на Донецкую область (33 единицы, или 65%) и Харьковскую область (девять единиц, или 18%)", – говорится в сообщении.

Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура получила в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской и Луганской областях.

В общей сложности пострадали 623 клубных заведения, 508 библиотек, 69 музеев и галерей, 22 театра и филармонии, 100 заведений художественного образования.

"Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные заведения – 47% от общего количества заведений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки", – говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей все еще находятся во временной оккупации, из-за чего невозможно посчитать точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минкульт, война России против Украины, инфраструктура
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