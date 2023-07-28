"Карту Буданов вообще не был счастлив отдавать". Притула рассказал об аукционе за карту с "расчлененной Россией" и о том, что "причинило боль"

Притула о карте: Я уже ждал, когда она получит офицерское звание в Главном управлении разведки – настолько она выросла имиджево Фото: Serhiy Prytula / Twitter

Он отметил, что "любой лот на аукционе должен иметь свою историю", и у этой карты она уже была внушительной. Она получила известность, "засветившись" в репортажах СМИ.

"Потом она начала жить своей жизнью. Создала панику в эфире [российской пропагандистки Ольги] Скабеевой. Потом эта карта превратилась в торт. Я уже ждал, когда она получит офицерское звание в Главном управлении разведки – настолько она выросла имиджево", – рассказал Притула.

По его словам, Буданов не очень хотел отдавать карту.

"Ребята из ГУР маякнули, что нужны именно эти БПЛА. Мы сели прикинули расклады, поняли бюджет... И тогда говорим: "Набивайте встречу с Кириллом Алексеевичем, есть предметный разговор". Мы встретились, и я говорю: "Сейчас, чтобы такой бюджет собрать, будет мало просто яркого ролика. Мне нужны от вас артефакты"... Со шлемом он расставался вообще без проблем. А карту вообще не был счастлив отдавать. Говорит, что это вещь ему дорога. Я говорю, что нам ГУР тоже очень дорог, в прямом и в переносном смысле. Если мы хотим собрать деньги – дайте что-нибудь, что ассоциируется и с вами, и с паникой у россиян", – рассказал Притула.

По его словам, в аукционе принимал участие человек, купивший в прошлом году картину Марии Примаченко, были участники из Великобритании, представители разных бизнесов из Украины – в общей сложности около полутора десятков человек.

"[Победителя аукциона] зовут не Михаил. Я это узнал сам за полчаса до вашего [журналистов] прихода, потому что перед вами этот человек забрал карту из фонда. У меня к нему был только один вопрос, и его ответ причинил мне боль. Я его спросил, до какого предела он был готов торговаться. Он сказал, что потенциально они рассматривали возможность отдать в пределах 20 млн грн, но другие участники торгов... постепенно отпали", – отметил Притула.