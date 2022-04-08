"Каждый комментарий направлен на срыв переговоров и провокации". Кулеба назвал Лаврова соучастником преступлений Путина

В то же время министр подчеркнул, что готов встречаться с главой российского МИД, если это будет необходимо для прекращения войны Фото: ЕРА

"От того, что я слышу от министра Лаврова публично, оптимизма я не чувствую. И по-моему, каждый комментарий, который он делает, направлен на срыв переговоров, на какие-то провокации, а не на их продолжение. Министр Лавров – это часть системы президента Путина. И то, что он оправдывает бомбардировки больницы в Мариуполе и военные преступления, совершенные в Буче, а также в других городах Украины, и называет их фейками, делает его соучастником этих преступлений", – подчеркнул Кулеба.

В то же время министр сказал, что готов встречаться с главой российского МИД, если это будет необходимо для прекращения войны.

"Я с ним уже встречался в Анталье и у меня нет в отношении него каких-либо ощущений, которые помешали бы мне с ним еще раз встретиться, если будет необходимо для прекращения войны в Украине. Но я готов встречаться с ним, потому что он – официальное должностное лицо. И если это нужно будет сделать, чтобы смерти прекратились, я готов встретиться", – отметил дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)