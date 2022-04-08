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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Каждый комментарий направлен на срыв переговоров и провокации". Кулеба назвал Лаврова соучастником преступлений Путина

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В то же время министр подчеркнул, что готов встречаться с главой российского МИД, если это будет необходимо для прекращения войны
В то же время министр подчеркнул, что готов встречаться с главой российского МИД, если это будет необходимо для прекращения войны
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после состоявшейся сегодня, 7 апреля, в Брюсселе встречи глав МИД стран НАТО назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова частью системы президента Владимира Путина, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"От того, что я слышу от министра Лаврова публично, оптимизма я не чувствую. И по-моему, каждый комментарий, который он делает, направлен на срыв переговоров, на какие-то провокации, а не на их продолжение. Министр Лавров – это часть системы президента Путина. И то, что он оправдывает бомбардировки больницы в Мариуполе и военные преступления, совершенные в Буче, а также в других городах Украины, и называет их фейками, делает его соучастником этих преступлений", – подчеркнул Кулеба.

В то же время министр сказал, что готов встречаться с главой российского МИД, если это будет необходимо для прекращения войны.

"Я с ним уже встречался в Анталье и у меня нет в отношении него каких-либо ощущений, которые помешали бы мне с ним еще раз встретиться, если будет необходимо для прекращения войны в Украине. Но я готов встречаться с ним, потому что он – официальное должностное лицо. И если это нужно будет сделать, чтобы смерти прекратились, я готов встретиться", – отметил дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 марта в Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД РФ, Украины и Турции.

Лавров по итогам встречи с Кулебой заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но для этого надо провести "подготовительную работу". Он также отметил, что Россия, которая вторглась в Украину 24 февраля, якобы "не нападала" на Украину и на другие страны не планирует.

Кулеба по итогам переговоров с Лавровым заявил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований Путина к Украине, а также что РФ добивается капитуляции Украины.

Теги: Россия, Украина, МИД, Сергей Лавров, война, переговоры, провокации, Дмитрий Кулеба, преступление, война России против Украины, дипломаты
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