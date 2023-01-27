Киевское "Динамо" помогает восстанавливать больницу в Чернигове, которую бомбили российские оккупанты

В частности, 13 марта прошлого года в результате ракетно-бомбового удара было разрушено рентгенологическое отделение больницы.
По словам директора лечебного учреждения Виктора Янголя, в общей сложности больница трижды подвергалась обстрелам со стороны оккупантов.
"Были повреждены крыша, несущие стены, полностью разбит компьютерный томограф, который находился в помещении, куда пришелся основной удар. Частично был поврежден рентгеновский аппарат, фотолаборатория тоже была разбита. Когда заработала платформа United24, и команда "Динамо" (Киев) провела благотворительный матч, нашей больнице были перечислены 10,2 млн", – сказал Янголь.
Он отметил, что после этого были проведены тендеры, и начались восстановительные работы.
"Я от имени нашего коллектива и горожан хочу поблагодарить "Динамо" (Киев) за такую существенную помощь и поддержку. Думаю, скоро мы сможем увидеть результаты восстановления нашего рентген-диагностического отделения", – подчеркнул директор больницы.
Чернигов расположен менее чем в 100 км от российской границы. Оккупанты атаковали город с самого начала полномасштабной войны (24 февраля прошлого года), они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Часть Черниговской области была оккупирована военными РФ.
3 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко отмечал, что разрушения в городе сравнимы с теми, которые были при бомбардировках нацистами в 1941 году. 23 марта он говорил, что оккупанты разрушили порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожены в пыль".
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но противник продолжает обстреливать Черниговскую область со своей территории.