Китай сейчас не готов вооружать Россию – Кулеба

В Украине работают над организацией разговора Си Цзиньпина с Зеленским Фото: EPA

"Я не думаю, что сейчас для Китая настал такой момент... когда он готов вооружить Россию", – цитирует министра BBC.

Кулеба также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к телефонному разговору с лидером КНР Си Цзиньпином.

Однако, обращает внимание BBC, Китай до сих пор "сопротивлялся попыткам Украины добиться встречи" между Цзиньпином и Зеленским. В то же время, как ожидается, китайский лидер 20–22 марта посетит Москву.