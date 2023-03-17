Китай сейчас не готов вооружать Россию – Кулеба

"Я не думаю, что сейчас для Китая настал такой момент... когда он готов вооружить Россию", – цитирует министра BBC.
Кулеба также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к телефонному разговору с лидером КНР Си Цзиньпином.
Однако, обращает внимание BBC, Китай до сих пор "сопротивлялся попыткам Украины добиться встречи" между Цзиньпином и Зеленским. В то же время, как ожидается, китайский лидер 20–22 марта посетит Москву.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
Во время государственного визита лидера Китая в РФ, который запланирован с 20-го по 22 марта, состоится личная встреча Цзиньпина и Путина. В Кремле сообщили, что "в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.
24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 16 марта сообщил, что продолжаются переговоры о телефонном разговоре Зеленского и Цзиньпина.