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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Китай сейчас не готов вооружать Россию – Кулеба

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В Украине работают над организацией разговора Си Цзиньпина с Зеленским
В Украине работают над организацией разговора Си Цзиньпина с Зеленским
Фото: EPA

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не считает, что Китай в ближайшее время будет поставлять оружие России. Об этом он сказал в интервью "BBC News Україна".

"Я не думаю, что сейчас для Китая настал такой момент... когда он готов вооружить Россию", – цитирует министра BBC.

Кулеба также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к телефонному разговору с лидером КНР Си Цзиньпином.

Однако, обращает внимание BBC, Китай до сих пор "сопротивлялся попыткам Украины добиться встречи" между Цзиньпином и Зеленским. В то же время, как ожидается, китайский лидер 2022 марта посетит Москву.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

Во время государственного визита лидера Китая в РФ, который запланирован с 20-го по 22 марта, состоится личная встреча Цзиньпина и Путина. В Кремле сообщили, что "в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.

24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 16 марта сообщил, что продолжаются переговоры о телефонном разговоре Зеленского и Цзиньпина.

Теги: Россия, Китай, Си Цзиньпин, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины
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