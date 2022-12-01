Командира российской 27-й мотострелковой бригады подозревают в том, что он при отступлении из Изюма зарезал местную жительницу – СМИ

Журналисты получили от источников в разведывательных службах запись разговора российского военнослужащего-зенитчика с сослуживцем, датированного 30 сентября.

Источник предоставил также номер телефона зенитчика, по которому журналисты установили его личность. Им оказался 34-летний Олег Гасилин – профессиональный военный, сейчас служит в 27-й отдельной мотострелковой бригаде.

В разговоре с товарищем Гасилин вспоминает, как они убегали с изюмского направления – с брошенной техникой и многочисленными потерями среди личного состава. Во время этого разговора армеец рассказывает и о том, как сослуживцы расправлялись над гражданскими. Сам Гасилин не видел, но знает об этом со слов однослужащего.

"Вроде как он был "подшофе", это было вечером 25-го, за ним приехал из 96-й командир батальона с группой эвакуировать его. Они выходили, на них вышли пожилые мужчина и женщина. Мужчину застрелил этот командир батальона из 96-й, а он, этот нехороший человек наш – главный – женщину ножом зарезал", – рассказывает Гасилин.

Установить личность погибшей пары журналистам не удалось. Однако "Схемы" указывают, что сейчас официально командующим 27-й мотострелковой бригадой значится полковник Сергей Сафонов. Судя по перехвату, именно он зарезал пожилую украинку.

"Схемы" дозвонились к Гасилину и спросили о причинах инцидента. Тот не стал отрицать, что убийство пожилой женщины Сафоновым имело место, но ответил, что "понятия не имеет" о его мотивах. Военнослужащий сказал, что находится в части, но Сафонова там нет.

В дальнейшем Гасилин не захотел разговаривать с журналистами, но с ним удалось связаться украинскому активисту, который пожелал остаться анонимным. В разговоре с ним Гасилин рассказал, что об инциденте с Сафоновым и комбатом 96-й бригады знает со слов других военнослужащих и сам на месте событий не присутствовал.

Также Гасилин упомянул, что в госпитале, где он лечился после ранения, он общался со следователем по поводу этого убийства – не уточнив, идет ли речь о военном следственном управлении СК или об обычном следствии, а также было ли “общение” официально оформлено как допрос.

На вопрос активиста, мог ли Сафонов поступить иначе и не убивать украинку, Гасилин ответил: "Честно, по отношению к женщине, я думаю – конечно".

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