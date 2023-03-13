ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Командование сбежало", "в победу не верят даже западники". Россия запустила новую партию фейков в Facebook

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Страткоме рассказали, как различить новые фейки, запущенные российской пропагандой
В Страткоме рассказали, как различить новые фейки, запущенные российской пропагандой
Фото: depositphotos.com

Россияне запустили антиукраинскую кампанию в Facebook, распространяя через анонимные страницы фейки о боях за Бахмут и военной помощи от Запада. Об этом предупредил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики.

По наблюдениям аналитиков, россияне запустили новую пропагандистскую кампанию с 11 марта. Ее основная цель – разуверить украинцев в победе, заставить поверить, что союзники бросят Украину один на один с врагом. 

Главные месседжи пропагандистов:

  • битва за Бахмут уже якобы проиграна Украиной;
  • на Западе якобы не верят в Украину;
  • командование сил обороны "сбежало", а "парни отбиваются в одиночку";
  • США якобы уменьшают поставки оружия, потому что "поймали" украинские власти на краже поставок.

В Страткоме напомнили, что силы обороны продолжают оборонять Бахмут, а командующий Сухопутными войсками Александр Сырский постоянно приезжает на позиции. Запад продолжает поставлять оружие и технику, которое Украина намерена применить во время контрнаступления.

"Фейки распространяют через новые страницы, у которых нет описания и наполнения, как правило, нейтральные названия. Это позволяет избегать дополнительного внимания со стороны Meta при прохождении модерации, ведь на первом этапе идет проверка автоматизированными системами", – пояснили аналитики.

Кроме того, учетные записи, с которых создаются такие кампании, используют IP-адреса других государств – в частности, обнаружена "мексиканская" страница.

"Провальную попытку влияния на украинцев выдают неудачный перевод текста с русского на украинский и кремлевские термины типа "западники", "пораженческие настроения", – говорится в сообщении.

В центре привели скриншоты с примерами таких страниц и посоветовали жаловаться на них в Facebook.

Контекст:

О новых информационных атаках россиян, связанных с обороной Бахмута и поставками западного оружия, предупреждало и Минобороны Украины. 

В частности, российская пропаганда разгоняла тезисы о якобы отсутствии стратегической необходимости для ВСУ в обороне Бахмута и о якобы существующих разногласиях между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту.

Теги: Facebook, пропаганда, военная помощь, российская пропаганда, война России против Украины, фейк, Бахмут, Александр Сырский, Meta
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Галина ГРИШИНА
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
Галина ГРИШИНА
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Галина ГРИШИНА
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
Галина ГРИШИНА
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Галина ГРИШИНА
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Галина ГРИШИНА
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
Галина ГРИШИНА
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла G
Алеся БАЦМАН
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (63940)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (30209)
3
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (21979)
4
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме (10027)
5
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали (9461)
6
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (8069)
7
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу (7330)
8
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (6156)
 
 
 
 