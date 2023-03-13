"Командование сбежало", "в победу не верят даже западники". Россия запустила новую партию фейков в Facebook

По наблюдениям аналитиков, россияне запустили новую пропагандистскую кампанию с 11 марта. Ее основная цель – разуверить украинцев в победе, заставить поверить, что союзники бросят Украину один на один с врагом.

Главные месседжи пропагандистов:

битва за Бахмут уже якобы проиграна Украиной;

на Западе якобы не верят в Украину;

командование сил обороны "сбежало", а "парни отбиваются в одиночку";

США якобы уменьшают поставки оружия, потому что "поймали" украинские власти на краже поставок.

В Страткоме напомнили, что силы обороны продолжают оборонять Бахмут, а командующий Сухопутными войсками Александр Сырский постоянно приезжает на позиции. Запад продолжает поставлять оружие и технику, которое Украина намерена применить во время контрнаступления.

"Фейки распространяют через новые страницы, у которых нет описания и наполнения, как правило, нейтральные названия. Это позволяет избегать дополнительного внимания со стороны Meta при прохождении модерации, ведь на первом этапе идет проверка автоматизированными системами", – пояснили аналитики.

Кроме того, учетные записи, с которых создаются такие кампании, используют IP-адреса других государств – в частности, обнаружена "мексиканская" страница.

"Провальную попытку влияния на украинцев выдают неудачный перевод текста с русского на украинский и кремлевские термины типа "западники", "пораженческие настроения", – говорится в сообщении.

В центре привели скриншоты с примерами таких страниц и посоветовали жаловаться на них в Facebook.