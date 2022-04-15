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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кожемякин: Всех военных преступников РФ вместе с Путиным я бы публично казнил через повешение на их знаменитой Красной площади

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Кожемякин: Внесем правки в закон, чтобы сформировать юридические мобильные группы
Кожемякин: Внесем правки в закон, чтобы сформировать юридические мобильные группы
Фото: Вадим Чуприн / Wikimedia.org

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман народный депутат Украины от "Батьківщини", генерал СБУ в отставке Андрей Кожемякин высказал уверенность, что в скором времени появится возможность привлечь к ответственности всех военных преступников России, включая президента Владимира Путина.

"Я бы их всех вместе с Путиным публично казнил через повешение на их знаменитой Красной площади. Если бы была такая возможность. Думаю, со временем она появится, так как есть мировая коалиция против России, против этих выродков", – заявил Кожемякин.

Он рассказал, что сейчас формируются мобильные юридические группы, которые займутся документированием преступлений, которые совершили российские военные в Киевской области.

"Сейчас в Верховной Раде внесем правки в закон о сопротивлении, чтобы были сформированы специальные юридические мобильные группы. Такие уже есть в батальоне территориальной обороны "Мрия". Уже подписали контракт 12 судей Верховного Суда, 10 – Антикоррупционного суда, 18 – судов первой инстанции. Уже сформированы шесть бригад, которые выезжают в Ирпень, Бучу Гостомель, Иванков, чтобы помочь Нацполиции и прокуратуре осуществить документацию зверств, преступлений россиян и впоследствии передать их в Международный суд в Гаагу", – сообщил Кожемякин.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

2 апреля стало известно, что Киевская область освобождена от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Много погибших от рук оккупантов обнаружили в БучеБородянке.

Мэр Бучи Анатолий Федорчук заявлял, что около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Андрей Кожемякин, война, Гостомель, Ирпень, Алеся Бацман, батальон, батальоны, война России против Украины, интервью, Нацполиция, суд, российские военные
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