Кожемякин: Всех военных преступников РФ вместе с Путиным я бы публично казнил через повешение на их знаменитой Красной площади

"Я бы их всех вместе с Путиным публично казнил через повешение на их знаменитой Красной площади. Если бы была такая возможность. Думаю, со временем она появится, так как есть мировая коалиция против России, против этих выродков", – заявил Кожемякин.

Он рассказал, что сейчас формируются мобильные юридические группы, которые займутся документированием преступлений, которые совершили российские военные в Киевской области.

"Сейчас в Верховной Раде внесем правки в закон о сопротивлении, чтобы были сформированы специальные юридические мобильные группы. Такие уже есть в батальоне территориальной обороны "Мрия". Уже подписали контракт 12 судей Верховного Суда, 10 – Антикоррупционного суда, 18 – судов первой инстанции. Уже сформированы шесть бригад, которые выезжают в Ирпень, Бучу Гостомель, Иванков, чтобы помочь Нацполиции и прокуратуре осуществить документацию зверств, преступлений россиян и впоследствии передать их в Международный суд в Гаагу", – сообщил Кожемякин.

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