Кулеба: Нам нужна стойкость от Европы. У нас она есть

Министр, комментируя сокращение поставок газа из РФ в Европу, отметил, что "это все – части одной войны".
"Против Украины [президент РФ Владимир] Путин воюет ракетами и танками, против Европы он воюет ценами на газ и инфляцией. Цель Путина в Европе и Украине одна и та же – постучаться в каждую дверь, ударить по каждой семье, максимально ухудшить жизнь всем. Он просто решает эту задачу разными средствами", – добавил Кулеба.
Глава МИД выразил надежду, что европейские правительства и общества поймут это и не сломаются под давлением и шантажом Путина.
Отвечая на вопрос ведущего, Кулеба отверг связь между "обогревом домов" в Европе и вооружением Украины.
"Я не думаю, что есть выбор между обогревом домов и вооружением Украины. Я категорически против того, чтобы кто-то делал выбор. Это два разных процесса. Мы сражаемся. Я не могу навязывать какие-либо мысли или нарративы людям, живущим в Европе. Если они решат, что безопаснее заключить сделку с Путиным, они могут это сделать. Правда заключается в том, что они не добьются успеха, потому что Путин сочтет это слабостью и лишь усилит давление", – сказал он.
Министр предупредил, что в случае уступок Путину будет разрушен способ жизни тех, кто пойдет на них, так как глава Кремля хочет захватить больше.
Ведущий спросил, что, кроме оружия, Украине нужно от Европы и Запада.
"От Европы нам нужна стойкость. Не для себя, а для нее самой. Собственная стойкость у нас есть. Нам нужно, чтобы европейцы и люди на Западе тоже были стойкими", – ответил глава МИД.
В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Речь об одной из турбин компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области (РФ), которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявлял, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки.
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.
На этом фоне стоимость газа в Европе выросла на 30% за два дня и впервые с марта превысила $2 тыс. за 1 тыс. м³. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это газовым террором и призвал расширить санкции против РФ.