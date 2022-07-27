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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Нам нужна стойкость от Европы. У нас она есть

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Кулеба: Цель Путина в Европе и Украине одна и та же максимально ухудшить жизнь всем. Он просто решает эту задачу разными средствами
Кулеба: Цель Путина в Европе и Украине одна и та же – максимально ухудшить жизнь всем. Он просто решает эту задачу разными средствами
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

В войне с Россией Украине от Европы и Запада нужна выносливость. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу France 24 в контексте беседы об энергетическом кризисе в Европе.

Министр, комментируя сокращение поставок газа из РФ в Европу, отметил, что "это все – части одной войны". 

"Против Украины [президент РФ Владимир] Путин воюет ракетами и танками, против Европы он воюет ценами на газ и инфляцией. Цель Путина в Европе и Украине одна и та же – постучаться в каждую дверь, ударить по каждой семье, максимально ухудшить жизнь всем. Он просто решает эту задачу разными средствами", – добавил Кулеба. 

Глава МИД выразил надежду, что европейские правительства и общества поймут это и не сломаются под давлением и шантажом Путина. 

Отвечая на вопрос ведущего, Кулеба отверг связь между "обогревом домов" в Европе и вооружением Украины. 

"Я не думаю, что есть выбор между обогревом домов и вооружением Украины. Я категорически против того, чтобы кто-то делал выбор. Это два разных процесса. Мы сражаемся. Я не могу навязывать какие-либо мысли или нарративы людям, живущим в Европе. Если они решат, что безопаснее заключить сделку с Путиным, они могут это сделать. Правда заключается в том, что они не добьются успеха, потому что Путин сочтет это слабостью и лишь усилит давление", – сказал он. 

Министр предупредил, что в случае уступок Путину будет разрушен способ жизни тех, кто пойдет на них, так как глава Кремля хочет захватить больше. 

Ведущий спросил, что, кроме оружия, Украине нужно от Европы и Запада. 

"От Европы нам нужна стойкость. Не для себя, а для нее самой. Собственная стойкость у нас есть. Нам нужно, чтобы европейцы и люди на Западе тоже были стойкими", – ответил глава МИД. 

Контекст:

В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощностиКомпания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Речь об одной из турбин компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области (РФ), которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.  

Президент России Владимир Путин 19 июля заявлял, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.

На этом фоне стоимость газа в Европе выросла на 30% за два дня и впервые с марта превысила $2 тыс. за 1 тыс. м³. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это газовым террором и призвал расширить санкции против РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Европа, война России против Украины, цена на газ
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