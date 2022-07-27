Кулеба: Нам нужна стойкость от Европы. У нас она есть

Кулеба: Цель Путина в Европе и Украине одна и та же – максимально ухудшить жизнь всем. Он просто решает эту задачу разными средствами Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр, комментируя сокращение поставок газа из РФ в Европу, отметил, что "это все – части одной войны".

"Против Украины [президент РФ Владимир] Путин воюет ракетами и танками, против Европы он воюет ценами на газ и инфляцией. Цель Путина в Европе и Украине одна и та же – постучаться в каждую дверь, ударить по каждой семье, максимально ухудшить жизнь всем. Он просто решает эту задачу разными средствами", – добавил Кулеба.

Глава МИД выразил надежду, что европейские правительства и общества поймут это и не сломаются под давлением и шантажом Путина.

Отвечая на вопрос ведущего, Кулеба отверг связь между "обогревом домов" в Европе и вооружением Украины.

"Я не думаю, что есть выбор между обогревом домов и вооружением Украины. Я категорически против того, чтобы кто-то делал выбор. Это два разных процесса. Мы сражаемся. Я не могу навязывать какие-либо мысли или нарративы людям, живущим в Европе. Если они решат, что безопаснее заключить сделку с Путиным, они могут это сделать. Правда заключается в том, что они не добьются успеха, потому что Путин сочтет это слабостью и лишь усилит давление", – сказал он.

Министр предупредил, что в случае уступок Путину будет разрушен способ жизни тех, кто пойдет на них, так как глава Кремля хочет захватить больше.

Ведущий спросил, что, кроме оружия, Украине нужно от Европы и Запада.

"От Европы нам нужна стойкость. Не для себя, а для нее самой. Собственная стойкость у нас есть. Нам нужно, чтобы европейцы и люди на Западе тоже были стойкими", – ответил глава МИД.