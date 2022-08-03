Кулеба о новой морской доктрине РФ: В их картине мира рыбы в Черном море тоже говорят по-русски, поэтому их нужно защищать

Кулеба: Мы в этой "зоне национальных интересов" потопили их крейсер, и ни отсутствие, ни наличие этой доктрины не помешало это сделать Фото: EPA

Журналисты попросили Кулебу озвучить его мнение – являются ли тезисы российской доктрины о "границах и зонах национальных интересов страны" только громкой риторикой или угрозой не только Украине, но и другим странам, в частности, Черноморского региона.

"Если я не ошибаюсь, раньше они говорили, что их национальные интересы везде, где звучит русский язык. Очевидно, в их картине мира рыбы в Черном море тоже говорят по-русски, поэтому их нужно защищать", – сказал Кулеба с улыбкой.

По его словам, эта доктрина – "российская игра вербальными мышцами".

"Разумеется, это зона их национальных интересов. Мы в этой зоне потопили их крейсер, и нам ни отсутствие, ни наличие этой доктрины не помешало это сделать", – напомнил министр.

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