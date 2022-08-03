Кулеба о новой морской доктрине РФ: В их картине мира рыбы в Черном море тоже говорят по-русски, поэтому их нужно защищать

Журналисты попросили Кулебу озвучить его мнение – являются ли тезисы российской доктрины о "границах и зонах национальных интересов страны" только громкой риторикой или угрозой не только Украине, но и другим странам, в частности, Черноморского региона.
"Если я не ошибаюсь, раньше они говорили, что их национальные интересы везде, где звучит русский язык. Очевидно, в их картине мира рыбы в Черном море тоже говорят по-русски, поэтому их нужно защищать", – сказал Кулеба с улыбкой.
По его словам, эта доктрина – "российская игра вербальными мышцами".
"Разумеется, это зона их национальных интересов. Мы в этой зоне потопили их крейсер, и нам ни отсутствие, ни наличие этой доктрины не помешало это сделать", – напомнил министр.
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Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал новую морскую доктрину, в которой "границами и зонами национальных интересов страны" значатся прежде всего Арктика, Черное, Охотское и Берингово моря. Также в "сферу национальных интересов России", по мнению Путина, входят часть Средиземного моря и Красное море
Доктрина предусматривает усиление группировок сил Черноморского флота и развитие их инфраструктуры в оккупированном Крыму.
"Страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане? Может, лучше сразу брать курс на "освобождение Атлантиды"?" – прокомментировали новую доктрину РФ в Офисе президента Украины.