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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о новой морской доктрине РФ: В их картине мира рыбы в Черном море тоже говорят по-русски, поэтому их нужно защищать

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Кулеба: Мы в этой "зоне национальных интересов" потопили их крейсер, и ни отсутствие, ни наличие этой доктрины не помешало это сделать
Кулеба: Мы в этой "зоне национальных интересов" потопили их крейсер, и ни отсутствие, ни наличие этой доктрины не помешало это сделать
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал новую морскую доктрину РФ "российской игрой вербальными мышцами". Он говорил об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 3 августа.

Журналисты попросили Кулебу озвучить его мнение – являются ли тезисы российской доктрины о "границах и зонах национальных интересов страны" только громкой риторикой или угрозой не только Украине, но и другим странам, в частности, Черноморского региона.

"Если я не ошибаюсь, раньше они говорили, что их национальные интересы везде, где звучит русский язык. Очевидно, в их картине мира рыбы в Черном море тоже говорят по-русски, поэтому их нужно защищать", – сказал Кулеба с улыбкой. 

По его словам, эта доктрина – "российская игра вербальными мышцами".

"Разумеется, это зона их национальных интересов. Мы в этой зоне потопили их крейсер, и нам ни отсутствие, ни наличие этой доктрины не помешало это сделать", – напомнил министр. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал новую морскую доктрину, в которой "границами и зонами национальных интересов страны" значатся прежде всего Арктика, Черное, Охотское и Берингово моря. Также в "сферу национальных интересов России", по мнению Путина, входят часть Средиземного моря и Красное море 

Доктрина предусматривает усиление группировок сил Черноморского флота и развитие их инфраструктуры в оккупированном Крыму.

"Страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане? Может, лучше сразу брать курс на "освобождение Атлантиды"?" – прокомментировали новую доктрину РФ в Офисе президента Украины. 

Теги: русский язык, Черное море, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, море
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