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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Путин – профессиональный лжец. Его учили лгать, когда он служил в КГБ

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Кулеба: Чем меньше мы слушаем то, что говорит Путин (на фото), тем больше времени будет для более продуктивных мыслей
Кулеба: Чем меньше мы слушаем то, что говорит Путин (на фото), тем больше времени будет для более продуктивных мыслей
Фото: EPA

Через незаконно построенный Крымский мост, который был поврежден ночью 17 июля, страна-оккупант РФ перевозила на фронт на юге Украины топливо и боеприпасы. Об этом в интервью CNN сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, видеозапись опубликована 19 июля в Instagram украинского министра.

Кулебу попросили прокомментировать слова президента России Владимира Путина, что атака на мост – это якобы "теракт".

"Я не обязан комментировать каждую ложь и искажение реальности, которые высказывает Путин, – ответил глава МИД Украины. – Он продолжает говорить, что наше правительство незаконно, что это так называемый киевский режим, установленный США, Великобританией и другими странами. Мне не нужно это комментировать. Мы должны знать одну вещь о Путине: он – профессиональный лжец. Его учили лгать, когда он служил в КГБ. И он усовершенствовал эту практику на протяжении всей своей политической карьеры. Таким образом, чем меньше мы слушаем то, что он говорит, тем больше времени у нас будет для более продуктивных мыслей".

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

По данным "Коммерсанта", в числе версий подрыва, которые проверяют российские следователи, – комбинированная атака: "вначале были направлены дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые обнаружили и встретили огнем защитники моста, а под их прикрытием удары были нанесены более совершенными штатными боевыми, а не самодельными аппаратами".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. 18 июля он заявил, что за два месяца "мы его построим".

8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, теракт, взрыв, МИД Украины, КГБ, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, президент, Крымский мост, интервью
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