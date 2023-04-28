Кулеба: Ракетные удары, убивающие украинцев во сне, – это ответ РФ на все мирные инициативы

"Ракетные удары, убивающие ни в чем не повинных украинцев во время сна, в том числе двухлетнего ребенка, – это ответ России на все мирные инициативы. Путь к миру – выгнать Россию из Украины. Путь к миру – вооружить Украину F-16 и защитить детей от российского террора", – написал Кулеба.

Контекст:

В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов слышали взрывы.

По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, ПВО Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника. "К сожалению, поражены не все воздушные цели", – написал Олещук.

В Умани в результате атаки погибли 10 человек, в том числе дети, пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы). По предварительным данным МВД, в многоэтажку попала ракета Х-101, всего повреждены ударом 10 многоэтажных домов.

В Днепре ракетный удар оккупантов унес жизни двух человек, в том числе двухлетней девочки, еще три человека пострадали. В Украинке Киевской области есть двое раненых в результате падения обломков российских ракет.