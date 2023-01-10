Кулеба: У Путина остался только один вариант, но он не хочет его принимать

"Мы оглядываемся назад в этой ситуации (вторжении РФ в Украину 24 февраля – "ГОРДОН") и теперь можем понять последовательность и логику его действий. Если я сейчас смотрю на поле боя и на ситуацию, я думаю, что у Путина не слишком много вариантов. На самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант – проиграть войну. Трудность и трагедия этого момента в том, что он не желает смотреть правде в глаза и искать выход", – сказал он.
Кулеба отметил, что вместо принятия ситуации Путин бросает в бой все больше и больше ресурсов, в том числе человеческих, пытаясь победить любой ценой.
"Но этого не произойдет. Он не выиграет", – подчеркнул Кулеба.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.