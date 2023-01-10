Кулеба: У Путина остался только один вариант, но он не хочет его принимать

"Мы оглядываемся назад в этой ситуации (вторжении РФ в Украину 24 февраля – "ГОРДОН") и теперь можем понять последовательность и логику его действий. Если я сейчас смотрю на поле боя и на ситуацию, я думаю, что у Путина не слишком много вариантов. На самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант – проиграть войну. Трудность и трагедия этого момента в том, что он не желает смотреть правде в глаза и искать выход", – сказал он.

Кулеба отметил, что вместо принятия ситуации Путин бросает в бой все больше и больше ресурсов, в том числе человеческих, пытаясь победить любой ценой.

"Но этого не произойдет. Он не выиграет", – подчеркнул Кулеба.