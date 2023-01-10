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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: У Путина остался только один вариант, но он не хочет его принимать

Кулеба: Путин бросает в бой все больше ресурсов
Кулеба: Путин бросает в бой все больше ресурсов
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Президент Россиии Владимир Путин не сможет победить в войне против Украины. Ему остается только принять свое поражение, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью National Public Radio, опубликованном 9 января.

"Мы оглядываемся назад в этой ситуации (вторжении РФ в Украину 24 февраля – "ГОРДОН") и теперь можем понять последовательность и логику его действий. Если я сейчас смотрю на поле боя и на ситуацию, я думаю, что у Путина не слишком много вариантов. На самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант – проиграть войну. Трудность и трагедия этого момента в том, что он не желает смотреть правде в глаза и искать выход", – сказал он.

Кулеба отметил, что вместо принятия ситуации Путин бросает в бой все больше и больше ресурсов, в том числе человеческих, пытаясь победить любой ценой.

"Но этого не произойдет. Он не выиграет", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины
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