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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лукашенко сдает Путину часть белорусского ВПК, но в войну, вероятно, вступать не хочет – Институт исследования войны

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Лукашенко платит военной промышленностью за отказ от требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину ISW
Лукашенко платит военной промышленностью за отказ от требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину – ISW
Фото: ЕРА

Кремль может реквизировать белорусские заводы и переоборудовать их под производство для российской армии. Об этом американский Институт исследования войны (ISW) пишет в оперативном анализе 17 февраля.

Эксперты предполагают, что Россия присоединит элементы белорусского военно-промышленного комплекса (ВПК) для переоснащения армии, которая показала свою слабость в ходе вторжения в Украину.

17 февраля во время поездки в Москву самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что аэрокосмическая промышленность РБ готова производить штурмовики Су-25 для российских вооруженных сил при условии передачи ей нужных технологий. Лукашенко также заявил, что Минский автомобильный завод начал производство комплектующих для российских КамАЗов и выразил готовность помочь РФ производить электронные компоненты для замены подсанкционного импорта.

"Дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков, вероятно, не являются критически важными  для успеха долгосрочных военных действий России. Кремль может отобрать белорусские заводы и начать производить там то оружие и технику, в которых нуждаются российские военные, несмотря на заявления Лукашенко", – говорится в оперативном анализе. 

По оценке ISW, Лукашенко, вероятно, таким образом платит за отказ от более широкого требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину, делая небольшие уступки. Это свидетельствует  о том, что Лукашенко и далее пытается не допустить прямого участия войск РБ в войне России в Украине, думают аналитики.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября считающий себя президентом Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В СНБО Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Кремль, вооружение, военная техника, Су-25, армия РФ, война России против Украины, КамАЗ, ISW
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