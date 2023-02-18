Лукашенко сдает Путину часть белорусского ВПК, но в войну, вероятно, вступать не хочет – Институт исследования войны

Лукашенко платит военной промышленностью за отказ от требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину – ISW Фото: ЕРА

Эксперты предполагают, что Россия присоединит элементы белорусского военно-промышленного комплекса (ВПК) для переоснащения армии, которая показала свою слабость в ходе вторжения в Украину.

17 февраля во время поездки в Москву самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что аэрокосмическая промышленность РБ готова производить штурмовики Су-25 для российских вооруженных сил при условии передачи ей нужных технологий. Лукашенко также заявил, что Минский автомобильный завод начал производство комплектующих для российских КамАЗов и выразил готовность помочь РФ производить электронные компоненты для замены подсанкционного импорта.

"Дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков, вероятно, не являются критически важными для успеха долгосрочных военных действий России. Кремль может отобрать белорусские заводы и начать производить там то оружие и технику, в которых нуждаются российские военные, несмотря на заявления Лукашенко", – говорится в оперативном анализе.

По оценке ISW, Лукашенко, вероятно, таким образом платит за отказ от более широкого требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину, делая небольшие уступки. Это свидетельствует о том, что Лукашенко и далее пытается не допустить прямого участия войск РБ в войне России в Украине, думают аналитики.