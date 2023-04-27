Маляр опровергла российский фейк о том, что партнеры якобы устали поддерживать Украину и подают сигналы через СМИ

"Враждебная пропаганда на этой неделе питается не только Бахмутом [Донецкой области] и вымышленными версиями о том, что [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский доложил [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Теперь они распространяют нарратив, что якобы партнеры устали нас поддерживать и якобы подают нам об этом сигналы через СМИ", – констатировала замминистра обороны Украины.
По ее словам, это не соответствует действительности, поскольку поддержка партнеров обуславливается не продолжительностью войны и усталостью, а тем, что РФ совершила международное преступление и ведет агрессивную войну против Украины.
"Украина сегодня защищает не только свои границы, но и границы Европы. Все это понимают. Помощь нам оказывают ощутимую и поддержка Украины не уменьшается", – добавила замглавы МО Украины.
Маляр заверила, что Украина поддерживает тесные отношения с партнерами и союзниками, поэтому все "сигналы" подаются во время личных встреч и переговоров.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Вскоре был основан формат "Рамштайн" – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
11-я встреча в формате "Рамштайн" состоялась 21 апреля. Ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины стали ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.
По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, обеспечит ВСУ преимущество на поле боя.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал во время встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем 27 апреля, что Украина получила 98% обещанной НАТО военной техники. Эту же цифру озвучивал 26 апреля верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи.