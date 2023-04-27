Маляр опровергла российский фейк о том, что партнеры якобы устали поддерживать Украину и подают сигналы через СМИ

"Враждебная пропаганда на этой неделе питается не только Бахмутом [Донецкой области] и вымышленными версиями о том, что [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский доложил [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Теперь они распространяют нарратив, что якобы партнеры устали нас поддерживать и якобы подают нам об этом сигналы через СМИ", – констатировала замминистра обороны Украины.

По ее словам, это не соответствует действительности, поскольку поддержка партнеров обуславливается не продолжительностью войны и усталостью, а тем, что РФ совершила международное преступление и ведет агрессивную войну против Украины.

"Украина сегодня защищает не только свои границы, но и границы Европы. Все это понимают. Помощь нам оказывают ощутимую и поддержка Украины не уменьшается", – добавила замглавы МО Украины.

Маляр заверила, что Украина поддерживает тесные отношения с партнерами и союзниками, поэтому все "сигналы" подаются во время личных встреч и переговоров.