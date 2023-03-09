Мэр Мариуполя: В городе нет качественной воды и не будет

"Сегодня нет качественной воды и не будет. Воду берут из резервного водохранилища, объем этой воды очень ограничен. Он рассчитан на полумиллионный город на шесть месяцев. Сегодня в городе меньше людей живет, но они ею пользуются, ее объем уменьшается, а качество – ужасное", – сказал Бойченко.

Он отметил, что это является большой проблемой, потому что скоро придет весна и потом лето – тогда качество воды ухудшится еще больше.