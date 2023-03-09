Мэр Мариуполя: В городе нет качественной воды и не будет

"Сегодня нет качественной воды и не будет. Воду берут из резервного водохранилища, объем этой воды очень ограничен. Он рассчитан на полумиллионный город на шесть месяцев. Сегодня в городе меньше людей живет, но они ею пользуются, ее объем уменьшается, а качество – ужасное", – сказал Бойченко.
Он отметил, что это является большой проблемой, потому что скоро придет весна и потом лето – тогда качество воды ухудшится еще больше.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.
Андрющенко сообщал, что оккупанты запланировали под снос целый квартал Приморского района, чтобы построить там элитное жилье.