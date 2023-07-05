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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Микрочипы западного производства – во всех типах военной техники РФ. Группа Ермака – Макфола представила новый отчет по усилению санкций

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По данным Ермака, РФ восстановила и даже превысила досанкционный уровень импорта критических компонентов для производства оружия
По данным Ермака, РФ восстановила и даже превысила досанкционный уровень импорта критических компонентов для производства оружия
Фото: president.gov.ua

Международная рабочая группа по санкциям против РФ, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана – Спогли (FSI) посол Майкл Макфол, представила новый отчет, направленный на ограничение доступа российского военно-промышленного комплекса к западным технологиям. Об этом 4 июля сообщили в ОП.

Отчет демонстрирует, что основа современного военного аппарата РФ до сих пор значительно зависит от сложной электроники, которая поступает из развитых стран, говорится в сообщении. 

"В частности, микрочипы западного производства были обнаружены в каждом типе оборудования, которое исследовали украинские органы власти. Анализ 1057 иностранных компонентов российской военной техники, произведенных 155 компаниями, показывает, что в цепочке военных поставок России сохраняется доступ к критически важным западным технологиям с начала войны в течение 2022 года и первого квартала 2023 года", – заявили в ОП.

Так, российская ракета Х-101, которая 13 июня 2023 года убила 13 человек, в том числе одного ребенка, в пятиэтажном жилом доме в Кривом Роге, содержала 53 критически важных компонента, полученных из демократических стран, отметил Ермак.

Критически важные компоненты, которые были обнаружены на поле боя с апреля 2022 года, содержатся в широком спектре вооружений: ракетах, бронетехнике, артиллерии, вертолетах, средствах РЭБ и так далее.

Секретарь группы Владислав Власюк отметил, что на 155 компаний, чья продукция была идентифицирована в российском оружии, в 2022 году приходилось "$2,9 млрд продажи критически важных компонентов в Россию". Поставки практически полностью осуществляли через третьи страны.

По данным Ермака, во втором полугодии 2022 года РФ восстановила и даже превысила уровень импорта критических компонентов для производства разнообразного оружия, который был до санкций.

Он также подчеркнул, что в отчете поданы и подробные рекомендации, как остановить попадание критически важных компонентов для ракет из демократических государств в страну-агрессор.

Отчет, включая доказательства, был передан международным партнерам, и теперь Украина ожидает "решительных, быстрых и эффективных действий", заявил Ермак.

"Необходимо немедленно полностью прекратить передачу России из демократических стран технологических составляющих для производства оружия, а также постепенно полностью изолировать Россию от торговли со свободным миром, за исключением нескольких гуманитарных категорий", – подчеркнул глава ОП.

Контекст:

ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

Сейчас РФ находит возможности обходить санкцииотмечал президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".

О том, что, несмотря на санкции против российских оборонных компаний, более 20 европейских фирм по-прежнему снабжают российскую армию, говорится в расследовании The Insider, опубликованном 17 мая. По его данным, такие поставки идут из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши.

По данным Госдепа США на начало июня, помогают России обходить санкции в первую очередь Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в мае отмечала, что 11-й пакет санкций Евросоюза против РФ (его приняли 23 июня) сосредоточен на том, чтобы бороться с обходом ограничений, и предусматривает для этого новые инструменты. 

Теги: оружие, санкции, промышленность, военная техника, война России против Украины, Майкл Макфол, Андрей Ермак
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