Микрочипы западного производства – во всех типах военной техники РФ. Группа Ермака – Макфола представила новый отчет по усилению санкций

Отчет демонстрирует, что основа современного военного аппарата РФ до сих пор значительно зависит от сложной электроники, которая поступает из развитых стран, говорится в сообщении.
"В частности, микрочипы западного производства были обнаружены в каждом типе оборудования, которое исследовали украинские органы власти. Анализ 1057 иностранных компонентов российской военной техники, произведенных 155 компаниями, показывает, что в цепочке военных поставок России сохраняется доступ к критически важным западным технологиям с начала войны в течение 2022 года и первого квартала 2023 года", – заявили в ОП.
Так, российская ракета Х-101, которая 13 июня 2023 года убила 13 человек, в том числе одного ребенка, в пятиэтажном жилом доме в Кривом Роге, содержала 53 критически важных компонента, полученных из демократических стран, отметил Ермак.
Критически важные компоненты, которые были обнаружены на поле боя с апреля 2022 года, содержатся в широком спектре вооружений: ракетах, бронетехнике, артиллерии, вертолетах, средствах РЭБ и так далее.
Секретарь группы Владислав Власюк отметил, что на 155 компаний, чья продукция была идентифицирована в российском оружии, в 2022 году приходилось "$2,9 млрд продажи критически важных компонентов в Россию". Поставки практически полностью осуществляли через третьи страны.
По данным Ермака, во втором полугодии 2022 года РФ восстановила и даже превысила уровень импорта критических компонентов для производства разнообразного оружия, который был до санкций.
Он также подчеркнул, что в отчете поданы и подробные рекомендации, как остановить попадание критически важных компонентов для ракет из демократических государств в страну-агрессор.
Отчет, включая доказательства, был передан международным партнерам, и теперь Украина ожидает "решительных, быстрых и эффективных действий", заявил Ермак.
"Необходимо немедленно полностью прекратить передачу России из демократических стран технологических составляющих для производства оружия, а также постепенно полностью изолировать Россию от торговли со свободным миром, за исключением нескольких гуманитарных категорий", – подчеркнул глава ОП.
ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
Сейчас РФ находит возможности обходить санкции, отмечал президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".
О том, что, несмотря на санкции против российских оборонных компаний, более 20 европейских фирм по-прежнему снабжают российскую армию, говорится в расследовании The Insider, опубликованном 17 мая. По его данным, такие поставки идут из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши.
По данным Госдепа США на начало июня, помогают России обходить санкции в первую очередь Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в мае отмечала, что 11-й пакет санкций Евросоюза против РФ (его приняли 23 июня) сосредоточен на том, чтобы бороться с обходом ограничений, и предусматривает для этого новые инструменты.