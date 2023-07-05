Микрочипы западного производства – во всех типах военной техники РФ. Группа Ермака – Макфола представила новый отчет по усилению санкций

По данным Ермака, РФ восстановила и даже превысила досанкционный уровень импорта критических компонентов для производства оружия Фото: president.gov.ua

Отчет демонстрирует, что основа современного военного аппарата РФ до сих пор значительно зависит от сложной электроники, которая поступает из развитых стран, говорится в сообщении.

"В частности, микрочипы западного производства были обнаружены в каждом типе оборудования, которое исследовали украинские органы власти. Анализ 1057 иностранных компонентов российской военной техники, произведенных 155 компаниями, показывает, что в цепочке военных поставок России сохраняется доступ к критически важным западным технологиям с начала войны в течение 2022 года и первого квартала 2023 года", – заявили в ОП.

Так, российская ракета Х-101, которая 13 июня 2023 года убила 13 человек, в том числе одного ребенка, в пятиэтажном жилом доме в Кривом Роге, содержала 53 критически важных компонента, полученных из демократических стран, отметил Ермак.

Критически важные компоненты, которые были обнаружены на поле боя с апреля 2022 года, содержатся в широком спектре вооружений: ракетах, бронетехнике, артиллерии, вертолетах, средствах РЭБ и так далее.

Секретарь группы Владислав Власюк отметил, что на 155 компаний, чья продукция была идентифицирована в российском оружии, в 2022 году приходилось "$2,9 млрд продажи критически важных компонентов в Россию". Поставки практически полностью осуществляли через третьи страны.

По данным Ермака, во втором полугодии 2022 года РФ восстановила и даже превысила уровень импорта критических компонентов для производства разнообразного оружия, который был до санкций.

Он также подчеркнул, что в отчете поданы и подробные рекомендации, как остановить попадание критически важных компонентов для ракет из демократических государств в страну-агрессор.

Отчет, включая доказательства, был передан международным партнерам, и теперь Украина ожидает "решительных, быстрых и эффективных действий", заявил Ермак.

"Необходимо немедленно полностью прекратить передачу России из демократических стран технологических составляющих для производства оружия, а также постепенно полностью изолировать Россию от торговли со свободным миром, за исключением нескольких гуманитарных категорий", – подчеркнул глава ОП.