Госпитали на оккупированных территориях переполнены ранеными оккупантами. Тех, кто может сбежать, запирают в палатах – замминистра обороны

По ее словам, значительное количество из них умирает так и не дождавшись первой медицинской помощи, в том числе из-за отсутствия персонала, а также необходимого медоборудования и препаратов.
"Для недопущения дезертирства помещения, в которых находятся легкораненые, запираются на металлическую решетку", – написала Маляр.
По данным минобороны, в связи с большими потерями командного состава армии РФ на должности тактического звена назначаются призванные из запаса офицеры, в том числе пенсионного возраста.
Отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывают недоверие личного состава и опасения, что управление приведет к еще большим потерям, добавила замминистра.
В Генштабе ВСУ неоднократно сообщали о перепрофилировании оккупантами гражданских больниц в госпитали. Речь о медучреждениях на юге Украины, в Луганской и Донецкой областях.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину силы обороны Украины ликвидировали уже более 100 тыс. российских оккупантов.