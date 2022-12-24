Госпитали на оккупированных территориях переполнены ранеными оккупантами. Тех, кто может сбежать, запирают в палатах – замминистра обороны

В связи с большими потерями в командный состав назначают резервистов без опыта, что приводит к еще большим потерям Фото: ЕРА

По ее словам, значительное количество из них умирает так и не дождавшись первой медицинской помощи, в том числе из-за отсутствия персонала, а также необходимого медоборудования и препаратов.

"Для недопущения дезертирства помещения, в которых находятся легкораненые, запираются на металлическую решетку", – написала Маляр.

По данным минобороны, в связи с большими потерями командного состава армии РФ на должности тактического звена назначаются призванные из запаса офицеры, в том числе пенсионного возраста.

Отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывают недоверие личного состава и опасения, что управление приведет к еще большим потерям, добавила замминистра.