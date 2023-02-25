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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мир любит сильных. Глобальный центр силы и смелости находится сейчас в Украине – Зеленский

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Зеленский отметил подразделения ВСУ, воюющие на востоке
Зеленский отметил подразделения ВСУ, воюющие на востоке
Фото: ЕРА

В видеообращении по итогам 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас "глобальный центр силы и смелости" находится в Украине, которая противостоит российской агрессии.

"Украина – крепкая и постоянно крепнет. Мир любит сильных и помогает смелым. Глобальный центр силы и смелости сейчас именно здесь, в Украине, именно в наших людях, которые защищают наше государство. Которые защищают нашу землю, нашу Донецкую область, нашу Луганскую область, все наши земли, где продолжаются очень жесткие и болезненные бои", – сказал он.

Президент Украины поблагодарил "всех, кто стойко, сильно, смело защищает наши позиции на Донбассе, уничтожает врага и за такой результат мощный на востоке, чтобы, как следствие, у нас был результат и на всех других направлениях".

Зеленский перечислил подразделения Вооруженных сил Украины, которые отличились на фронте. В частности, за героизм и результативность в боях на бахмутском направлении президент отметил бойцов 56-й отдельной мотопехотной бригады и 77-й отдельной аэромобильной бригады.

"Артиллеристы 55-й бригады "Запорожская Сечь", морпехи 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Остроградского, пехотинцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Гандзюка и 72-й отдельной бригады имени Черных Запорожцев, а также десантники 79-й – все на Донбассе – я благодарю вас, ребята, за достойный отпор врагу", – сказал он.

Также Зеленский отметил военнослужащих инженерно-авиационной службы авиации ВСУ, у которых 25 февраля профессиональный праздник.

"Это люди, чьи профессионализм, надежность полностью подтвердила наша способность защищать небо. Я благодарю всех, кто вносит этот инженерно-авиационный вклад в приближение нашей победы", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины, в районе Бахмута.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, авиация, праздники, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, президент
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