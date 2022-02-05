Многие иностранные дипломаты выражают недовольство Зеленским, которого они считают неопытным и тонкокожим – The Economist

Даже если Украина более устойчива, чем думают американцы, Зеленский находится в безвыходном положении, пишет The Economist Фото: president.gov.ua

"Между Украиной и Америкой открылся риторический и аналитический раскол. В то время как американцы предупреждают о неизбежном российском вторжении, президент Украины Владимир Зеленский считает, что самая серьезная угроза может исходить изнутри. Г-н Зеленский отвергает оценку, сделанную, как сообщается, по телефону американским президентом Джо Байденом, о том, что вторжение России в Украину "неизбежно" и что Киев, столица, может быть "разграблен" (Америка опровергла это сообщение). Он упрекнул иностранных лидеров в их зловещей риторике и предположил, что в военной угрозе России нет ничего нового", – отмечает издание.

Авторы подчеркивают, что на этой неделе в связи со сложившейся ситуацией в Киеве побывал ряд западных политиков.

"Многие иностранные дипломаты выражают недовольство Зеленским, которого они считают неопытным и тонкокожим. Они отмечают, что он требует срочных поставок оружия с Запада, пренебрегая перспективой полномасштабной войны, для которой это оружие понадобится. Большая часть внешнеполитического истеблишмента Вашингтона на этой неделе обрушилась на Киев, чтобы продемонстрировать поддержку, а также встретиться с правительством и объяснить местным жителям опасность вторжения. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, посетил Киев 1 февраля и отметил, что сейчас Россия проводит "крупнейшую в нашей жизни демонстрацию враждебности по отношению к Украине", – сказано в статье.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, уступивший власть Зеленскому в 2019 году, утверждает, что между тем, что говорит и что делает президент России Владимир Путин, большая разница.

"В конечном итоге его решения [о войне] будут зависеть от силы Украины, ее национального единства и солидарности Запада. Он пойдет ровно настолько, насколько ему позволено. Мое послание таково: "Не доверяйте Путину и не бойтесь Путина". Сила и решимость – единственный работающий язык", – сказал он.

The Economist отмечает, что перспектива российской эскалации является постоянной угрозой в течение уже восьми лет, но в то же время в США убеждены: сейчас оккупация со стороны РФ является реальным сценарием.

"Тем не менее, даже если Украина более устойчива, чем думают американцы, г-н Зеленский находится в безвыходном положении. Если произойдет полномасштабное вторжение, его решение преуменьшить риск может стоить ему общественного доверия. На переговорах в Мюнхене на следующей неделе с Россией, Францией и Германией он столкнется с давлением с целью выполнения Минских протоколов, сделки, навязанной Россией под дулом пистолета в 2015 году, которая фактически дает пророссийским регионам Украины право вето на иностранную политику, – сказано в публикации. – Если начнется война, на карту будет поставлена украинская демократия, какой бы запутанной она ни была".