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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Многие иностранные дипломаты выражают недовольство Зеленским, которого они считают неопытным и тонкокожим – The Economist

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Даже если Украина более устойчива, чем думают американцы, Зеленский находится в безвыходном положении, пишет The Economist
Даже если Украина более устойчива, чем думают американцы, Зеленский находится в безвыходном положении, пишет The Economist
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает оценку серьезности прямого вторжения России, которую высказывает Запад, и упрекает иностранных лидеров в зловещей риторике, что может стоить ему общественного доверия, пишет британский журнал The Economist в статье "Почему президент Украины преуменьшает угрозу со стороны России", опубликованной 5 февраля.

"Между Украиной и Америкой открылся риторический и аналитический раскол. В то время как американцы предупреждают о неизбежном российском вторжении, президент Украины Владимир Зеленский считает, что самая серьезная угроза может исходить изнутри. Г-н Зеленский отвергает оценку, сделанную, как сообщается, по телефону американским президентом Джо Байденом, о том, что вторжение России в Украину "неизбежно" и что Киев, столица, может быть "разграблен" (Америка опровергла это сообщение). Он упрекнул иностранных лидеров в их зловещей риторике и предположил, что в военной угрозе России нет ничего нового", – отмечает издание.

Авторы подчеркивают, что на этой неделе в связи со сложившейся ситуацией в Киеве побывал ряд западных политиков.

"Многие иностранные дипломаты выражают недовольство Зеленским, которого они считают неопытным и тонкокожим. Они отмечают, что он требует срочных поставок оружия с Запада, пренебрегая перспективой полномасштабной войны, для которой это оружие понадобится. Большая часть внешнеполитического истеблишмента Вашингтона на этой неделе обрушилась на Киев, чтобы продемонстрировать поддержку, а также встретиться с правительством и объяснить местным жителям опасность вторжения. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, посетил Киев 1 февраля и отметил, что сейчас Россия проводит "крупнейшую в нашей жизни демонстрацию враждебности по отношению к Украине", – сказано в статье.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, уступивший власть Зеленскому в 2019 году, утверждает, что между тем, что говорит и что делает президент России Владимир Путин, большая разница.

"В конечном итоге его решения [о войне] будут зависеть от силы Украины, ее национального единства и солидарности Запада. Он пойдет ровно настолько, насколько ему позволено. Мое послание таково: "Не доверяйте Путину и не бойтесь Путина". Сила и решимость – единственный работающий язык", – сказал он.

The Economist отмечает, что перспектива российской эскалации является постоянной угрозой в течение уже восьми лет, но в то же время в США убеждены: сейчас оккупация со стороны РФ является реальным сценарием.

"Тем не менее, даже если Украина более устойчива, чем думают американцы, г-н Зеленский находится в безвыходном положении. Если произойдет полномасштабное вторжение, его решение преуменьшить риск может стоить ему общественного доверия. На переговорах в Мюнхене на следующей неделе с Россией, Францией и Германией он столкнется с давлением с целью выполнения Минских протоколов, сделки, навязанной Россией под дулом пистолета в 2015 году, которая фактически дает пророссийским регионам Украины право вето на иностранную политику, – сказано в публикации. – Если начнется война, на карту будет поставлена украинская демократия, какой бы запутанной она ни была".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Киев, Владимир Путин, США, Петр Порошенко, Великобритания, Джо Байден, война, Борис Джонсон, политика, Владимир Зеленский, The Economist, война в Украине
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