Морпехи Украины за прошедшие сутки уничтожили два танка, пять БМП и 18 российских оккупантов

Также артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВСУ нанесли удары по российским захватчикам, уничтожив семь оккупантов, танк, пять БМП, две прицепные гаубицы и боевую бронированную машину.

В командовании отметили, что окончательные потери врага уточняются.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В Украине погибли, по информации Генштаба ВСУ 8 ноября, уже 77 170 российских военных. ВСУ за сутки ликвидировали 710 российских оккупантов, наибольшие потери РФ понесла на бахмутском и авдеевском направлениях.