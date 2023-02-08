Герус об энергетиках: Я хотел бы, чтобы мы понимали все усилия, которые были приложены, чтобы у нас была хотя бы более или менее стабильная ситуация

"Я хотел бы, чтобы мы не критиковали, а понимали всю сложность ситуации и все усилия, которые были приложены, чтобы у нас была хотя бы более или менее стабильная ситуация", – сказал Герус.
По его словам, российские террористы выпустили по энергосистеме 700 ракет и беспилотников, большинство которых было сбито силами украинской ПВО.
"Не каждая страна выдержала бы такие атаки. У нас энергетическая система продолжает работать более или менее стабильно. Все благодаря усилиям ПВО и энергетикам, которые максимально быстро, несмотря на погодные условия и на все риски, ремонтировали энергосистему", – добавил нардеп от "Слуги народа".
По его словам, по состоянию на 1 января на рабочем месте от российских атак погибли 98 энергетиков и 196 были ранены.
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.