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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Герус об энергетиках: Я хотел бы, чтобы мы понимали все усилия, которые были приложены, чтобы у нас была хотя бы более или менее стабильная ситуация

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Андрей Герус: Не каждая страна выдержала бы такие атаки. У нас энергетическая система продолжает работать более или менее стабильно
Андрей Герус: Не каждая страна выдержала бы такие атаки. У нас энергетическая система продолжает работать более или менее стабильно
Фото: Andriy Gerus / Facebook

Необходимо понимать всю сложность ситуации в энергетике и ценить усилия энергетиков, сохраняющих более-менее стабильную работу энергосистемы, заявил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус. Об этом он сказал на заседании комитета, которое прошло в режиме видеоконференции 7 февраля. Трансляция велась в YouTube.

"Я хотел бы, чтобы мы не критиковали, а понимали всю сложность ситуации и все усилия, которые были приложены, чтобы у нас была хотя бы более или менее стабильная ситуация", – сказал Герус.

По его словам, российские террористы выпустили по энергосистеме 700 ракет и беспилотников, большинство которых было сбито силами украинской ПВО.

"Не каждая страна выдержала бы такие атаки. У нас энергетическая система продолжает работать более или менее стабильно. Все благодаря усилиям ПВО и энергетикам, которые максимально быстро, несмотря на погодные условия и на все риски, ремонтировали энергосистему", – добавил нардеп от "Слуги народа".

По его словам, по состоянию на 1 января на рабочем месте от российских атак погибли 98 энергетиков и 196 были ранены.

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Теги: Верховная Рада, энергетика, ПВО, раненые, ремонт, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Андрей Герус, энергосистема
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