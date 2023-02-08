Герус об энергетиках: Я хотел бы, чтобы мы понимали все усилия, которые были приложены, чтобы у нас была хотя бы более или менее стабильная ситуация

Андрей Герус: Не каждая страна выдержала бы такие атаки. У нас энергетическая система продолжает работать более или менее стабильно Фото: Andriy Gerus / Facebook

"Я хотел бы, чтобы мы не критиковали, а понимали всю сложность ситуации и все усилия, которые были приложены, чтобы у нас была хотя бы более или менее стабильная ситуация", – сказал Герус.

По его словам, российские террористы выпустили по энергосистеме 700 ракет и беспилотников, большинство которых было сбито силами украинской ПВО.

"Не каждая страна выдержала бы такие атаки. У нас энергетическая система продолжает работать более или менее стабильно. Все благодаря усилиям ПВО и энергетикам, которые максимально быстро, несмотря на погодные условия и на все риски, ремонтировали энергосистему", – добавил нардеп от "Слуги народа".

По его словам, по состоянию на 1 января на рабочем месте от российских атак погибли 98 энергетиков и 196 были ранены.