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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На переговорах в Минске обсуждалась угроза распространения коронавируса – Олифер

Гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы в Минске обсудила возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии разграничения в связи с распространением в мире коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Украина проинформировала участников переговоров о мерах по предупреждению попадания в страну коронавирусной инфекции
Украина проинформировала участников переговоров о мерах по предупреждению попадания в страну коронавирусной инфекции
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Участники гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 26 февраля обсудили возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии разграничения в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона проинформировала об установлении ею необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону", – отметила она.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/2749959865124098

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, число погибших составляет 44 человека.

На территории Украины заболевших нет. Министерство внутренних дел Украины 25 февраля приняло решение об обязательном температурном скрининге всех граждан, прибывающих в Украину.

Теги: Дарка Олифер, война в Украине, минские переговоры, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2
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